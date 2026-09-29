Sénégal: La Sonatel accompagne Saly Sarr pour ses futurs ambitions

Dakar — La Sonatel a scellé lundi avec l'athlète Saly Sarr un partenariat aux termes duquel l'opérateur historique des télécommunications au Sénégal s'engage à accompagner la spécialiste sénégalaise du triple saut dans sa quête de nouveaux défis sportifs.

Le directeur général de Sonatel, Brelotte Ba, a paraphé le partenariat avec Saly Sarr, devant la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly.

Selon M. Ba, le parcours de la spécialiste du triple saut "force le respect" et constitue "une véritable source de fierté pour notre pays".

"A travers votre discipline, votre travail et votre persévérance, vous démontrez que le talent, lorsqu'il s'accompagne d'ambition et de constance, peut ouvrir la voie aux plus grandes réussites", a-t-il dit, parlant des performances internationales de l'athlète sénégalaise.

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Pour lui, ce partenariat revêt une dimension "particulière", assurant que son entreprise est "profondément engagée" dans le développement du Sénégal et dans l'accompagnement de sa jeunesse.

"Nous voulons contribuer à créer un environnement dans lequel chaque talent peut s'exprimer, chaque potentiel se révéler et où chaque jeune peut croire en ses capacités et en son avenir", a poursuivi Brelotte Ba.

Prenant la parole, Saly Sarr a remercié la Sonatel pour la "confiance" et pour son "accompagnement" dans cette étape importante de sa carrière sportive.

"Pour une athlète, être soutenue par une entreprise aussi emblématique de notre pays représente à la fois un immense honneur et une grande responsabilité. C'est aussi une formidable source de motivation pour continuer à avancer, à progresser et à repousser mes limites", a-t-elle dit.

Selon la spécialiste du triple saut, le sport de haut niveau exige du travail, de la discipline, de la rigueur, des sacrifices et beaucoup de persévérance.

"Derrière chaque compétition, chaque saut et chaque performance, il y a des heures d'entraînement, des efforts parfois difficiles, des moments de doute, mais surtout une volonté constante de se dépasser et de devenir meilleure. C'est dans cet état d'esprit que j'accueille ce partenariat avec Sonatel", a-t-elle assuré.

Pour Saly Sarr, le partenariat avec la société de télécommunications intervient à un moment important de son parcours et lui donne "davantage de motivation" pour poursuivre son travail, relever de nouveaux défis et porter avec fierté les couleurs du Sénégal dans les compétitions auxquelles elle participera.

Elle a souligné qu'à travers ce partenariat, elle aimerait transmettre un message simple à la jeunesse sénégalaise, celui de "croire en ses rêves, [de] travailler avec détermination pour les réaliser et [de] ne jamais avoir peur de voir grand".

"Je souhaite particulièrement que mon parcours puisse encourager davantage de jeunes filles à pratiquer le sport, à croire en leurs capacités, à prendre confiance en elles et à comprendre qu'elles ont toutes leur place dans les domaines où elles souhaitent s'épanouir", ajouté Saly Sarr.

De son côté, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly, a souhaité que cette initiative s'étende à d'autres athlètes sénégalais.

"Saly Sarr incarne avec éclat cette jeunesse sénégalaise talentueuse, ambitieuse et résiliente. Par sa performance, sa discipline et sa persévérance, elle porte haut les couleurs de la nation. Elle inspire toute une génération", a-t-elle fait savoir.

Elle a indiqué que ce partenariat doit apporter à l'athlète de la "sérénité et des ressources nécessaires" pour franchir de nouveaux paliers et viser les plus hauts podiums.

Saly Sarr a réalisé une saison exceptionnelle, en remportant la première édition du World Athletics Ultimate Championship, à Budapest (Hongrie), le 13 septembre dernier.

La native de Ouakam, à Dakar, a remporté aussi le concours du triple saut avec 15,06 mètres.

Le World Athletics Ultimate Championships est une nouvelle compétition lancée par World Athletics, l'instance internationale régissant les fédérations nationales d'athlétisme.

Une semaine avant ce titre, Saly Sarr est entrée dans l'histoire en devenant la première athlète sénégalaise, y compris chez les hommes, à remporter la Diamond League à Bruxelles, en Belgique, en dominant le concours du triple saut féminin avec un bond de 14,96 m.

A 23 ans, la Sénégalaise confirme ainsi sa progression et franchit un nouveau cap dans sa carrière.

Médaillée de bronze aux derniers championnats du monde en salle, Saly Sarr signe avec ce sacre l'une des plus belles performances de sa carrière et confirme sa place parmi les meilleures spécialistes mondiales du triple saut.