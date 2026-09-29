Sénégal: Le 3FPT ouvre, du 1er au 5 octobre, la plateforme d'inscription à 5 000 bourses de formation initiale

28 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique (3FPT) annonce le lancement, du 1er au 5 octobre 2026, de la campagne d'inscription en ligne pour l'octroi de 5 000 nouveaux bons de formation initiale (BFI), au titre de l'année académique 2026-2027.

"Cette campagne est destinée aux Sénégalais âgés de 15 à 40 ans, avec ou sans qualification professionnelle et/ou vulnérable (déscolarisés, migrant de retour, jeunes vivant avec un handicap, etc.)", indique notamment un communiqué parvenu lundi à l'APS.

Les inscriptions en master et les Certificats professionnels de spécialisation (CPS) ne sont pas prises en compte, précise le texte, soulignant que les inscriptions se feront exclusivement en ligne.

Rappelant la "gratuité entière" de l'inscription, le 3FPT fait savoir que les 5 000 bons "permettront aux jeunes de suivre des formations initiales, sanctionnées par l'obtention de diplôme tel que CAP, BEP, BT, BTS, Licence et Titres professionnels".

Lire l'article original sur APS.

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