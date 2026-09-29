Sénégal: Sédhiou - Deux mini-forages réceptionnés à Djiragon et Soumboudou

Sédhiou — Deux mini-forages installés dans les infrastructures scolaires et sanitaires de Bona, localité située dans la région de Sédhiou (sud) ont été réceptionnés lundi afin d'améliorer l'environnement de travail des enseignants et professionnels de santé des villages de Djiragon et Soumboudou, a constaté l'APS.

Cette initiative de l'ONG Counterpart International, en partenariat avec la commune de Bona entre dans le cadre du projet " Sukaabé Jangoo", visant à faciliter l'accès à l'eau potable des structures scolaires et sanitaires.

Le maire de la commune, Ibrahima Diédhiou, a salué ce geste du partenaire, rappelant que l'eau est un intrant de travail pour les personnels sanitaires et éducatifs. Il a également indiqué que le projet d'un coût de 18 millions de francs CFA est financé par la collectivité territoriale et Counterpart International.

Selon lui, pour régler le problème d'eau surtout dans les grandes écoles à proximité des postes de santé, la mairie a choisi l'école de Djiragon et celle de Soumboudou pour approvisionner l'établissement et le poste de santé en même temps.

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Mamadou Diouf, programme manager de "Sukaabé Jangoo" a souligné pour sa part que le projet est la sous composante de "Sukaabé Jangoo II" axé sur la réalisation d'infrastructures au service des populations, plus particulièrement des écoles et des postes de santé.

"On a travaillé avec le maire de Bona dans le cadre d'un partenariat public-privé pour desservir tous les postes de santé de la collectivité et les écoles d'interventions pour un accès à l'eau potable de qualité", a expliqué M. Diouf.

Il estime que dans cette localité, l'eau était le besoin le plus ressenti, "parce que dans ces écoles, des blocs sanitaires ou des magasins ont été construits pour servir d'endroits de stockage de produits alimentaires. D'où la nécessité de les approvisionner en eau. Le programme travaille sur les besoins et l'accès à l'eau qui posaient d'énormes difficultés", a-t-il ajouté.

Il a également fait savoir qu'une cinquante d'établissements scolaires a été accompagnée pour faciliter la couverture totale en eau et en assainissement, rappelant que le projet "Sukaabé Jangoo", financé à hauteur de 25 milliards de FCFA, a démarré en 2021 et sera clôturé le 30 septembre 2026.

Le projet intervient dans deux régions, notamment Kolda et Sédhiou. " A partir du 1er octobre 2026, un nouveau projet "Sukaabé Jangoo III" va démarrer cette fois avec les six départements des régions de Kolda et Sédhiou", le manager du projet.

Venu présider la cérémonie de réception, l'adjoint au sous-préfet de Bona, Khadim Diouf, a salué l'érection des deux mini-forages, soulignant que cela entre dans le champ des compétences transférées aux collectivités locales.

Il a, par ailleurs, plaidé pour l'enrôlement de la commune de Kandiomangana dans le projet "Sukaabé Jangoo III", afin qu'elle puisse disposer des réalisations comme les autres collectivités territoriales bénéficiaires dans l'arrondissement de Bona.