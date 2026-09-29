Sénégal: Un officiel souligne l'importance de la préservation des infrastructures sportives à l'approche des JOJ

Dakar — La préservation et la gestion durable des infrastructures sportives publiques constituent des enjeux majeurs pour valoriser les investissements consentis par les pouvoirs publics, a souligné, lundi, le directeur général des Sports, Mama Laye Mbaye, à l'approche des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 (31 octobre-13 novembre).

"La richesse de ces infrastructures ne réside pas seulement dans leur existence, mais également dans la manière dont nous les gérons", a-t-il déclaré.

Il s'exprimait au cours de l'ouverture d'une formation certifiante en gestion des infrastructures sportives publiques, organisée par la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES), en partenariat avec l'Université Senghor d'Alexandrie, en Egypte.

Selon lui, cette formation permettra aux responsables de disposer des outils nécessaires pour instaurer des normes de gestion élevées, notamment en matière de sécurité, d'accessibilité et de durabilité, contribuant ainsi à améliorer les conditions de pratique sportive et à favoriser l'épanouissement des jeunes.

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Venu représenter la ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Mbaye a insisté sur la nécessité d'assurer la préservation de l'intégrité des équipements sportifs, leur rentabilité et leur gestion efficace et durable, au-delà des investissements réalisés dans leur construction et leur aménagement.

Il a estimé que les JOJ Dakar 2026, qui se tiendront dans quelques semaines, ne seront pas uniquement une compétition sportive, mais également une occasion de promouvoir le sport comme un outil d'intégration sociale et de bien-être.

"Il est impératif que nous nous préoccupions non seulement de la création de nouvelles infrastructures, mais aussi de leur gestion efficace et durable", a-t-il affirmé, saluant l'initiative de la CONFEJES visant à renforcer les capacités des professionnels chargés de l'administration de ces dites infrastructures

Le directeur du département Management de l'Université Senghor, Mahamat Abdellatif, a, pour sa part, indiqué que la formation repose sur une approche par compétences privilégiant l'apprentissage pratique, afin de renforcer les capacités des participants en matière de gestion optimale, durable et inclusive des infrastructures et équipements sportifs.

Il a précisé que la mise en place de ce programme avait nécessité près de 14 mois de conception et de préparation, notamment pour élaborer le parcours pédagogique, mobiliser les expertises, recruter les participants et organiser les volets pédagogiques et logistiques.

Déployée en mode hybride, la formation a débuté par une première phase à distance, du 14 au 25 septembre. La session en présentiel, ouverte, lundi, à Dakar, se poursuivra jusqu'au 2 octobre.

"Notre ambition va au-delà de la transmission des connaissances. Il s'agit de contribuer à la professionnalisation des acteurs du secteur sportif et, à travers cela, au renforcement des politiques publiques sportives dans l'espace francophone", a notamment indiqué M. Abdellatif.

Il a ajouté que la phase présentielle permettra aux participants d'approfondir leurs acquis à travers la pratique, l'observation et les échanges d'expériences, afin de disposer de méthodes et d'outils directement applicables à la gestion des infrastructures sportives dont ils ont ou auront la responsabilité.