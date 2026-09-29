Sénégal: Rentrée scolaire - La ville de Dakar lance le nettoiement de 60 lycées et collèges

Dakar — Le lycée Amath Dansokho de Ouakam a abrité, lundi, le lancement officiel du programme de nettoiement de 60 établissements d'enseignement du moyen et du secondaire de la ville de Dakar, une initiative de la municipalité destinée à préparer la rentrée scolaire.

Ce programme de 10 jours vise essentiellement à offrir "d'excellentes conditions d'études dans un environnement salubre", a rappelé le maire de Dakar, Abass Fall en procédant au lancement.

"Comme chaque année, nous avons procédé aujourd'hui au lancement du programme de nettoiement des collèges et lycées de la ville de Dakar pour assurer une bonne rentrée scolaire", a-t-il déclaré.

Il a aussi annoncé le lancement d'un programme de réhabilitation des écoles ainsi qu'une dotation en outils didactiques aux élèves et personnels des écoles de sa circonscription.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le proviseur du lycée Amath Dansokho, Abdoulaye Ndour, s'est réjoui du démarrage du programme dans son établissement, affichant son optimise pour "une rentrée scolaire effective et à temps".

Il a toutefois plaidé pour d'avantage d'équipement au profit de l'établissement à travers, et l'aménagement, d'spaces espaces ombrageux pouvant accueillir les élèves pendant les heures de pause.