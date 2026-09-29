Burkina Faso: Éducation - Le Lycée Privé le Modèle 'Barkwendé' célèbre l'excellence et la rentrée sous le signe de l'inclusion et du progrès

Le Lycée Privé le Modèle "Barkwendé" a marqué la rentrée scolaire 2026-2027 par une double célébration : la Journée de l'excellence et la cérémonie de rentrée, tenues le samedi 26 septembre à Kieryaoghin/Boulbi. L'événement, placé sous le thème : « Ensemble pour une éducation inclusive et de qualité : parents engagés, valeurs endogènes valorisées, élèves épanouis », a réuni autorités, enseignants, élèves, parents et partenaires.

Le Lycée Privé le Modèle "Barkwendé" a ouvert l'année scolaire 2026-2027 par une célébration d'envergure, alliant la Journée de l'excellence et la cérémonie de rentrée. Organisé le samedi 26 septembre à Kieryaoghin/Boulbi, l'événement s'est déroulé sous le thème : « Ensemble pour une éducation inclusive et de qualité : parents engagés, valeurs endogènes valorisées, élèves épanouis ». Autorités, enseignants, élèves, parents et partenaires se sont mobilisés pour donner à cette cérémonie une dimension à la fois festive et porteuse de valeurs éducatives.

Le patron de la cérémonie, Mr. Jean Baptiste Kiendrébéogo, PDG de Savon Aïcha, a salué l'initiative du Lycée Barkwendé qui, selon lui, « fait de l'excellence un moteur de progrès et d'inclusion ». Il a insisté sur l'importance de soutenir les élèves méritants et de valoriser les enseignants, piliers de la réussite scolaire. Le parrain, El Hadj Ablassé Diallo (Wend tip la yolsé), parrain a pour sa part exprimé sa fierté d'accompagner une telle démarche. Il a rappelé que « l'éducation est la clé d'un avenir meilleur », et encouragé les parents à rester engagés aux côtés de leurs enfants pour bâtir une école citoyenne et inclusive.

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Plusieurs personnalités de renom telles que Inoussa Kanazoe, PDG de Kanis International, Boureima Kiemtoré (Naam Gongogo), El Hadj Semdé Issa, président de la Délégation consulaire du Nando, ainsi que sa Majesté Saab Wapassi Naaba, PDG de Général Immo, Mr Antarest Batiana, Président de la délégation spéciale de la commune de Komsilga ont également marqué la cérémonie.

Par leur présence, ces figures emblématiques ont donné à l'événement une portée institutionnelle et symbolique, tout en réaffirmant leur attachement à une éducation fondée sur les valeurs, le mérite et l'excellence. La journée a été ponctuée par des allocutions, des prestations d'artistes, de remise de distinctions aux meilleurs élèves et des échanges entre parents et enseignants sur les défis de l'inclusion scolaire.

Le fondateur, Mr Joël R. Bonkoungou, a salué la mobilisation de tous pour faire du lycée un modèle d'éducation citoyenne. Il a insisté sur la nécessité de conjuguer discipline, travail et progrès pour bâtir une école citoyenne et inclusive. « Je voudrais saluer et féliciter les enseignants, le personnel administratif, les parents et surtout nos élèves pour leur engagement et leur contribution à la vie de notre établissement » a-t-il affirmé avant de conclure : « nous poursuivons nos efforts pour améliorer les pratiques pédagogiques, le suivi des élèves et les résultats scolaires.

Les meilleurs élèves ainsi que ceux parrainés ont été distingués par des vélos et des fournitures scolaires, symboles d'encouragement à persévérer dans l'excellence. Les enseignants, eux aussi, ont été honorés : chacun a reçu un cartable, geste de reconnaissance pour leur engagement.

Un repas collectif a été offert à l'ensemble des participants, renforçant la convivialité et les liens entre les acteurs éducatifs. La cérémonie s'est achevée par une plantation d'arbres, symbole fort de croissance, de durabilité et d'espérance En conjuguant mérite, inclusion et valeurs endogènes, le Lycée Privé le Modèle "Barkwendé" s'impose comme un modèle éducatif où l'excellence n'est pas seulement célébrée, mais cultivée pour préparer une génération épanouie et citoyenne.

En clôturant la cérémonie, les organisateurs ont réaffirmé leur volonté de poursuivre la dynamique de l'excellence et de renforcer la collaboration entre les acteurs éducatifs. Le Lycée Barkwendé avec leur slogan transformer les faibles en forts s'impose ainsi comme un espace où l'éducation se conjugue avec valeurs, mérite et ouverture.