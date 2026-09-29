Afrique de l'Ouest: CEDEAO - Dakar au cœur de la réforme de la Carte Brune en octobre

Le Système d’Assurance Carte Brune de la CEDEAO tiendra sa 42e Assemblée générale à Dakar, du 19 au 22 octobre 2026. Au cœur des travaux : la réforme institutionnelle, la transformation numérique et l’amélioration de l’indemnisation des victimes d’accidents transfrontaliers.

Une centaine de responsables des Bureaux nationaux, de compagnies d’assurance et d’autorités de régulation sont attendus dans la capitale sénégalaise pour cette rencontre organisée autour du thème : « La Carte Brune de la CEDEAO à un tournant décisif : réforme institutionnelle, transformation numérique et quête d’excellence dans l’assurance automobile transfrontalière », selon un communiqué du Conseil des Bureaux du Système d’Assurance Carte Brune de la CEDEAO.

Les participants devront notamment examiner les moyens d’accélérer l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation transfrontalière et de généraliser l’utilisation de l’attestation numérique.

Créé pour garantir une indemnisation aux victimes d’accidents impliquant un véhicule immatriculé dans un autre pays membre, le Système Carte Brune repose sur un réseau de Bureaux nationaux. Ceux-ci délivrent les attestations aux automobilistes et assurent la prise en charge des sinistres survenus sur leur territoire.

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Selon les données communiquées par le Système, plus de 1,6 milliard de francs CFA ont été versés au titre du règlement des sinistres transfrontaliers au cours du premier semestre 2026.

Six axes au cœur des travaux

Les discussions de Dakar s’articuleront autour de six grands axes : la gouvernance du Système, l’harmonisation juridique et réglementaire, la transformation numérique et l’interopérabilité, la gestion des sinistres et le service aux victimes, la viabilité financière du dispositif, ainsi que sa contribution à l’intégration régionale.

L’un des principaux enjeux sera de parvenir à des mécanismes permettant de réduire les délais de règlement des sinistres tout en accélérant la transition vers une attestation numérique utilisable et vérifiable dans les différents pays membres.

Vers un « Plan d’Actions de Dakar »

Les travaux devraient déboucher sur l’adoption d’un « Plan d’Actions de Dakar », destiné à fixer des responsabilités, des échéances et des indicateurs mesurables pour chacun des axes retenus.

« Le Système a démontré sa capacité à se réformer. Ce que nous devons établir à Dakar, ce sont des résultats mesurables pour les victimes : des délais de règlement plus courts et une attestation vérifiable partout », a déclaré Winfred Kwasi Dodzih, secrétaire général permanent du Système d’Assurance Carte Brune de la CEDEAO, cité dans le communiqué.

La 41e Assemblée générale s’était tenue à Monrovia, au Liberia, en novembre 2025. Les travaux avaient notamment porté sur le renforcement du cadre juridique du Système et l’accélération de sa transformation numérique.