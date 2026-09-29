Afrique: Football - CAN 2027 - Les Barea jouent banco face à la Tanzanie

Madagascar affrontera la Tanzanie cet après-midi, au Maroc, pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Les hommes du sélectionneur Corentin Martins doivent s'imposer pour espérer rester dans la course.

Madagascar occupe provisoirement la troisième place du groupe L après sa défaite contre les Super Eagles nigérians (2-1), vendredi, lors de la première journée des éliminatoires. La Guinée-Bissau caracole en tête devant le Nigeria. Les deux équipes comptent trois points. En déplacement, la Guinée-Bissau a battu la Tanzanie 2-0 vendredi.

Après cette entrée en matière manquée, les protégés de Corentin Martins doivent rebondir et gagner en efficacité offensive. Les Barea ont rarement menacé le but nigérian : ils n'ont tenté que quatre tirs durant la rencontre, dont un seul cadré. Eshan Kari avait pourtant ouvert le score rapidement, avant l'égalisation nigériane en fin de première période. Le capitaine Rayan Raveloson a également manqué une occasion nette, seul face au gardien nigérian (50e).

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Match capital

La délégation se trouve au Maroc depuis samedi pour affronter la Tanzanie lors de la deuxième journée. Le match se jouera cet après-midi, à 16 heures, heure malgache, au stade d'honneur de Meknès. Pour rester dans la course à la qualification, les Barea ont intérêt à décrocher leur première victoire et les trois points.

Déjà qualifiée d'office en tant que pays hôte de la CAN, la Tanzanie devrait jouer sans pression. Lors de leur dernière confrontation, en phase de groupes du Championnat d'Afrique des nations en août 2025, les Tanzaniens avaient battu Madagascar 2-1. Deux mois plus tôt, à la Coupe Cosafa, les Barea avaient dominé les Taifa Stars 1-0. En 2021, lors des qualifications pour la Coupe du monde, la Tanzanie s'était imposée 3-2 à domicile au match aller, avant que les deux équipes ne se neutralisent au retour (1-1).

Ce match contre la Tanzanie sera capital pour les Barea, qui espèrent se relancer dans la course à la qualification pour la CAN 2027.