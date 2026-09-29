Madagascar: Basketball 5X5 - Phase finale N1A - MB2ALL et MBC gardent la tête

Avec la journée de repos de lundi, la Fédération malagasy de basketball (FMBB) a publié le classement provisoire combinant les résultats de la première phase, disputée à Antsirabe et à Mahajanga, et ceux de la phase finale actuellement en cours au Palais des Sports de Mahamasina.
Chez les dames, MB2ALL Analamanga occupe provisoirement la tête après neuf matchs disputés. La formation totalise 17 points, avec un bilan de huit victoires pour une seule défaite. Elle devance la GNBC Analamanga, deuxième avec 16 points et huit victoires en autant de sorties. La JEA Vakinankaratra complète le podium avec 14 points, pour six victoires et deux défaites.
Derrière ce trio, la lutte reste particulièrement ouverte. BC Somava, en provenance de la Sava, totalise 13 points, tandis qu'Ankaratra Vakinankaratra, ASSM Analamanga et Dunamis Analamanga comptent chacun 12 points. JCBA Analamanga suit avec 12 points également, mais un bilan moins favorable de trois victoires pour six défaites. Avec 10 points, Ascut Atsinanana occupe la neuvième position, devant EBF Haute Matsiatra et Varsity Anosy, respectivement à 9 et 8 points. Fandrasa Haute Matsiatra, absent, ne figure pas encore dans le décompte.
En difficulté
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Chez les hommes, MBC Atsinanana conserve également le fauteuil de leader avec 17 points. Le club affiche huit victoires en neuf matchs. La GNBC Analamanga et la RBC Boeny suivent de près avec 16 points chacune. La GNBC présente sept victoires contre deux défaites, tandis que la RBC affiche le même bilan avec une différence de points supérieure à celle de plusieurs concurrents.
Avec 15 points chacun et en difficulté, le COSPN Analamanga, champion en titre, et Ascut Atsinanana occupent les quatrième et cinquième places. BC Somava est sixième avec 14 points, alors qu'ASCUM Boeny et BCB Boeny suivent avec 13 points. ASSM Analamanga et Cosfa Analamanga totalisent 12 points, devant Fandrasa Haute Matsiatra (10) et SBC Vakinankaratra (9).
La journée du mardi 29 septembre s'annonce déterminante, avec plusieurs affiches programmées à la Grande Salle et au Petit Palais. Ces confrontations pourraient entraîner des changements dans la hiérarchie provisoire.
Calendrier du mardi 29 septembre
Grande Salle - Palais des sports : 09h30 - JEA Vakinankaratra - Dunamis Analamanga, 10h45 - ASSM Analamanga - GNBC Analamanga, 13h00 - Ankaratra Vakinankaratra - ASSM Analamanga, 14h45 - RBC Boeny - SBC Vakinankaratra, 16h30 - BC Somava Sava - MBC Atsinanana, 17h45 - BCB Boeny - Ascut Atsinanana
Petit Palais : 09h30 - MB2ALL Analamanga - Ascut Atsinanana, 10h45 - EBF Haute Matsiatra - GNBC Analamanga, 13h00 - Varsity Anosy - BC Somava Sava, 14h45 - Cospn Analamanga - Fandrasa Haute Matsiatra, 16h30 - Ascum Boeny - Cosfa Analamanga