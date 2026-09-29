Afrique: Festival - Madajazzcar investit cinq villes

La 37e édition de Madajazzcar étend ses scènes à cinq villes et mise sur le partage pour rapprocher le jazz de différents publics.

Le jazz sort de ses cadres habituels. Pour sa 37e édition, Madajazzcar investira du 1er au 10 octobre cinq villes : Antananarivo, Antsirabe, Toamasina, Manakara et Tuléar. Placé sous le haut parrainage du ministère de la Communication et de la Culture, le festival se déroulera sous le thème « Le Souffle en Partage », avec une programmation tournée vers la diffusion du jazz et la coopération.

À Antananarivo, plusieurs espaces publics accueilleront des scènes gratuites, notamment le parvis de l'Hôtel de Ville, le Jardin d'Andohalo et Jazz à l'Université d'Antananarivo. Des rendez-vous sont également prévus dans différents lieux partenaires. Cette présence dans plusieurs villes traduit la volonté du festival de rendre le jazz accessible à un public plus large.

Avant les grands rendez-vous du festival, les « Tremplins Madajazzcar » donnent déjà le ton. Des ateliers ont notamment été organisés à Toamasina, Antsirabe et Antananarivo. Cette étape met en avant une nouvelle génération de musiciens et de formateurs, parmi lesquels Joro Rakotozafiarison, Vatsiahy Ravaloson, Tahinavibe et Lova Ramahefason.

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Ces initiatives témoignent également de la dynamique de la scène jazz malgache et de l'importance accordée à la relève. Les participants se préparent ainsi en amont des principaux rendez-vous de cette 37e édition.

Une ouverture internationale

La dimension internationale reste présente dans cette édition. L'ambassade d'Allemagne prévoit notamment la participation de son ambassadeur au Kenya, Sebastian Groth, qui montera sur scène avec des musiciens kenyans. L'ambassade de Suisse accompagne pour sa part une initiative destinée aux jeunes mineurs du centre de rééducation et pénitentiaire de Mandrosoa.

L'ambassade de France poursuit également son soutien à travers l'Institut français de Madagascar et le réseau des Alliances françaises. Le festival bénéficie par ailleurs de l'accompagnement de partenaires tels que la BRED Madagasikara Banque Populaire.

Madajazzcar poursuit enfin son ouverture au-delà du territoire avec Radio Madajazzcar. Cette webradio accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 permet de diffuser les artistes et les performances du festival à un public situé au-delà des frontières.

Entre les Tremplins, les scènes gratuites et les rendez-vous dans cinq villes, cette 37e édition entend ainsi faire circuler le jazz au plus près des publics et mettre en avant la vitalité de la création jazz à Madagascar.