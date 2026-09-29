Madagascar: Maintirano - La restauration des mangroves profite aux habitants

À Maintirano, dix-huit lampadaires solaires ont été installés dans le cadre du projet Ma Honko, porté par Bôndy, à l'occasion du Festival Barea, du 26 au 29 août.

Pendant plusieurs mois, l'obscurité compliquait les déplacements et renforçait le sentiment d'insécurité. « Nous nous heurtons beaucoup à l'insécurité depuis plus d'un an sur cette route, car les poteaux électriques ne fonctionnaient plus », témoigne Edouard Rakotonirina, chef de fokontany de Manela. Selon lui, un incident survenu il y a environ un an et demi avait également montré les difficultés liées à l'absence d'éclairage.

Pour les commerçants, les nouveaux lampadaires offrent également la possibilité de prolonger leurs activités. Claudine, vendeuse, explique qu'elle devait auparavant fermer tôt son commerce. « D'habitude, nous fermons plutôt car il n'y avait pas d'éclairage. Maintenant, nous prévoyons de rester ouverts plus tard chaque nuit », témoigne-t-elle. Tsodrano, gérante d'un restaurant situé sur la plage, envisage pour sa part de poursuivre son activité au-delà de 20 heures. « Maintenant qu'il y a de la lumière, je compte bien ouvrir jusqu'à minuit », affirme-t-elle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces lampadaires constituent l'une des retombées des actions de protection et de restauration des mangroves menées dans le cadre de Ma Honko.

Intérêt économique

Le principe du projet est d'associer la participation des communautés à la protection des écosystèmes côtiers à des actions bénéficiant directement à la population. Bôndy mène ainsi des actions de restauration et de protection des mangroves dans les régions de Melaky, Sofia et Diana. Le projet prévoit également, à terme, de générer des crédits carbone volontaires issus de la conservation de ces forêts.

La protection des mangroves présente aussi un intérêt économique pour les populations côtières. Ces écosystèmes constituent notamment un habitat pour les crabes et les crevettes, des ressources importantes pour les activités locales. « Les forêts de mangrove sont importantes pour nous. C'est l'habitat principal des crabes et des crevettes », souligne Edouard Rakotonirina.

Depuis 2025, 279 lampadaires solaires ont été installés dans vingt-trois communes et dix districts des régions Diana, Sofia, Boeny et Melaky. Tous sont actuellement fonctionnels, avec un entretien assuré conjointement avec les communes. D'autres installations sont prévues, parallèlement aux travaux de restauration des écosystèmes dégradés.

Pour Joséphine, membre de la communauté locale, le lien entre ces aménagements et les efforts collectifs constitue une motivation supplémentaire. « Nous sommes heureuses d'avoir ces lampadaires surtout que c'est grâce à nos efforts sur la protection des mangroves que nous les avons obtenus », explique-t-elle.