Madagascar: Électricité - Les coupures coûtent cher aux petits métiers

À Antananarivo, les coupures d'électricité ne se limitent pas à interrompre le courant. Elles se traduisent par des dépenses supplémentaires ou par des revenus directement perdus pour les petits professionnels.

Dans un salon de coiffure, le groupe électrogène permet de poursuivre l'activité, mais avec une facture de carburant. Pour une couturière sans solution de secours, la machine s'arrête tout simplement.

Chez Fyh, responsable d'un salon de coiffure, une journée normale permet de recevoir environ quinze clients. Lorsque l'électricité est coupée, au moins sept clients ne peuvent toutefois plus être pris en charge, selon elle. Avec une dépense moyenne de 10 000 ariary par client, cela représente environ 70 000 ariary de chiffre d'affaires non réalisé à chaque interruption.

Pour maintenir son activité, le salon dispose d'un groupe électrogène acheté à 750 000 ariary. Lors d'une coupure de deux heures, l'équipement consomme environ 2 à 2,5 litres de carburant. Avec un prix de 4 860 ariary le litre de gasoil, la dépense se situe autour de 9 720 à 12 150 ariary par coupure. À elle seule, cette consommation représente déjà une charge supplémentaire.

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Le salon subit environ trois à quatre coupures par semaine, selon la responsable. Sur un mois de quatre semaines, le carburant peut ainsi représenter environ 117 000 à 194 000 ariary, uniquement pour faire fonctionner le groupe. À cela s'ajoutent l'entretien, l'huile et les éventuelles réparations de l'équipement.

Pour Raivo, couturière, la situation est différente. Elle ne dispose pas de groupe électrogène. Dès que l'électricité est coupée, sa machine à coudre ne peut plus fonctionner et son activité s'arrête. Son revenu moyen lorsqu'elle travaille normalement est d'environ 25 000 ariary par jour. Chaque journée de travail perdue représente donc un manque à gagner équivalent.

Ces deux situations montrent que la coupure ne produit pas le même effet selon les moyens du professionnel.