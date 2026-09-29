Madagascar: Andapa - Des habitants valorisent les ressources de leur localité

À Andapa, dans la région Sava, les filets sociaux productifs misent sur la formation et les ressources locales pour permettre aux bénéficiaires de développer des activités génératrices de revenus.

De 2024 à 2026, le programme couvre onze communes, soixante-dix-neuf fokontany, douze terroirs et quarante-six groupes de travail. Les travaux rémunérés sont ainsi complétés par des formations et des activités productives.

Dans une pépinière, Henriette compte ses plants de girofle et de cacao. Elle avait commencé avec 1 500 plants. Cette année, elle en compte 4 500, qu'elle vend à des particuliers. Les revenus contribuent aux dépenses du ménage, à la scolarité de ses enfants et à sa contribution à la Voamami. « Je vois plus loin. L'argent que je gagne me permet d'acheter de la nourriture, de financer la scolarité de mes enfants et de contribuer à la Voamami », témoigne-t-elle.

La formation constitue l'un des moyens de développer ces activités. Deux fois par semaine, les bénéficiaires apprennent des techniques adaptées aux besoins de leur localité. Le girofle, le cacao, le café et le sésame figurent parmi les filières abordées. La fabrication de fertilisants fait également partie des apprentissages.

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Mise en pratique

Lors d'une visite des activités de formation, Rado Rakotomanalina, responsable du FID, a insisté sur la mise en pratique des connaissances acquises. « Maintenant, vous avez reçu une formation, vous avez les compétences. Il faut les mettre en pratique, travailler et avancer ensemble. »

Cette mise en pratique s'organise également au niveau collectif. Créée le 25 mars 2026, la société coopérative Tambabe, basée à Andapa, regroupe neuf cent quarante bénéficiaires membres répartis en quarante-sept groupements AVEC. Elle intervient dans la production, la collecte, la transformation et la conservation des produits agricoles. Le gingembre, le sésame, l'arachide, le manioc à chair jaune et la banane plantain figurent parmi les productions. Une partie de ces produits est transformée en farine, confiture ou chips.

La valorisation concerne également les produits issus de la vannerie, avec la fabrication de paniers, de sacs, de nattes et d'objets décoratifs. Certains revenus sont réinvestis dans la Voamami ou dans les activités collectives.