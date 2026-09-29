Madagascar: Assainissement - Deux fokontany mobilisent trois mille personnes pour le nettoyage

Près de 3 000 personnes ont participé, samedi 26 septembre, à une opération de nettoyage à Manarintsoa Atsinanana et Andavamba Anjezika. Les canaux ont notamment été ciblés, à l'approche de la saison des pluies. L'objectif était de dégager les ouvrages d'évacuation des eaux des déchets qui peuvent freiner leur écoulement.

L'opération intervient alors que les pluies sont attendues dans les prochaines semaines. Sur le terrain, les participants ont procédé au nettoyage de plusieurs points dans les deux fokontany.

Pour Olga Ramiarinjanahary, coordinatrice nationale de Fanjiry, le maintien de la propreté après le nettoyage reste essentiel. Elle a appelé les responsables des fokontany à mettre en place des « dina» afin d'encadrer les comportements liés à la propreté et de limiter les dépôts de déchets. La mobilisation s'est accompagnée de plusieurs distributions aux participants. Les 3 000 volontaires ont chacun reçu 20 000 ariary. Quinze tonnes de riz ainsi que des fournitures scolaires ont également été distribuées. Des bacs à ordures ont, par ailleurs, été remis aux fokontany.

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L'opération a été organisée par l'association Fanjiry, dirigée par Elisa Randrianirina, avec la participation de sa coordination à Antananarivo.