Afrique de l'Est: Voile - Jeux des îles - L'équipe malgache se prépare à Moroni

29 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Une répétition grandeur nature. Madagascar participera, du 30 septembre au 5 octobre à Moroni, aux épreuves de voile organisées en préparation des 12es Jeux des îles de l'océan Indien. Ces Jeux se tiendront aux Comores du 10 au 19 août 2027.

Six délégations prendront part à cette compétition : les Comores, La Réunion, les Seychelles, les Maldives, Maurice et Madagascar. La délégation malgache, composée de six athlètes et de quatre accompagnateurs, dont l'entraîneur et des juges, s'est envolée tôt ce matin pour Moroni.

Quatre athlètes, deux garçons et deux filles, sont engagés en slalom de planche à voile. Deux autres garçons participeront au slalom de kitesurf sur planche twin-tip. Chaque pays participant prend en charge les billets d'avion de sa délégation. Le pays organisateur couvre les frais sur place, notamment l'hébergement, la restauration et le transport.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.