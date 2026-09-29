Afrique de l'Est: Voile - Jeux des îles - L'équipe malgache se prépare à Moroni

Une répétition grandeur nature. Madagascar participera, du 30 septembre au 5 octobre à Moroni, aux épreuves de voile organisées en préparation des 12es Jeux des îles de l'océan Indien. Ces Jeux se tiendront aux Comores du 10 au 19 août 2027.

Six délégations prendront part à cette compétition : les Comores, La Réunion, les Seychelles, les Maldives, Maurice et Madagascar. La délégation malgache, composée de six athlètes et de quatre accompagnateurs, dont l'entraîneur et des juges, s'est envolée tôt ce matin pour Moroni.

Quatre athlètes, deux garçons et deux filles, sont engagés en slalom de planche à voile. Deux autres garçons participeront au slalom de kitesurf sur planche twin-tip. Chaque pays participant prend en charge les billets d'avion de sa délégation. Le pays organisateur couvre les frais sur place, notamment l'hébergement, la restauration et le transport.