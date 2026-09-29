Madagascar: Infrastructures routières - Les gares d'Ampasampito nécessitent des améliorations

Les usagers des gares routières d'Ampasampito Ambony et Ambany composent quotidiennement avec l'état des lieux. Desservant principalement la RN2, ces deux gares accueillent voyageurs et transporteurs dans des infrastructures qui nécessitent une remise en état.

« Ici, les gens viennent faire leurs besoins n'importe où et nous en subissons les conséquences. Les conditions sont vraiment difficiles. Il faut que cela change », témoigne anonymement un usager. Pour ceux qui fréquentent régulièrement la gare, l'état des infrastructures pèse directement sur les conditions d'attente et d'utilisation du site.

La problématique ne se limite toutefois pas à l'état des bâtiments. Les espaces destinés aux voyageurs doivent également offrir des conditions d'utilisation adaptées à la fréquentation quotidienne. La circulation des véhicules, l'attente des passagers et les différentes activités liées aux départs sollicitent en permanence les installations.

Une visite de terrain a été menée dans les deux gares par les responsables de la Commune urbaine d'Antananarivo, accompagnés de la police municipale et des représentants du ministère des Transports. Les différents services concernés ont parcouru les sites afin d'identifier les infrastructures nécessitant des interventions.

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Pour les usagers, l'enjeu reste concret : pouvoir attendre et prendre leur véhicule dans un espace entretenu et adapté à la fréquentation de ces gares. La remise en état des installations devra donc répondre aux difficultés rencontrées quotidiennement sur place.