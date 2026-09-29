Madagascar: Théâtre - Tropy Ilo fait salle comble avec « Voamaintilany »

Le public est venu nombreux dimanche à l'Ivokolo Analakely pour découvrir « Voamaintilany », une représentation du Tropy Ilo dont les billets se sont entièrement vendus.

La salle Charles Ravaloson de l'Ivokolo Analakely a affiché complet dimanche pour « Voamaintilany ». Pour cette deuxième représentation, le public a une nouvelle fois répondu présent, avec de nombreuses familles venues partager ce moment théâtral, parents et enfants réunis autour d'une histoire mêlant amour, trahison et rancoeur. Lancé à 14h 30, le spectacle s'est déroulé en trois parties pendant près de deux heures.

Plusieurs chansons malgaches ont accompagné la représentation, notamment « Voamaintilany », « Misiatsiahy », « Indrisy ry foko » et « Ny hatanorana dia raozy maraina », écrites par Victor Raharijhon et Christian Ramananrivo, dit Kiki. La mise en scène était assurée par Haja Ravaloson tandis que la régie était confiée à Rajherimanana Ravo.

Blessures

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L'intrigue raconte l'histoire de trois amis dont les relations basculent après une trahison, un détournement d'argent et des manoeuvres dirigées contre l'un d'eux. Des années plus tard, celui-ci revient avec un désir de vengeance. Pendant ce temps, leurs enfants, qui ignorent les conflits du passé, tombent amoureux. La pièce met ainsi en lumière les conséquences que les blessures du passé peuvent avoir sur les générations suivantes.

Les comédiens ont également travaillé leur intégration dans l'univers scénique. Les costumes participaient à la construction de l'ambiance, avec notamment des tenues traditionnelles comme les malabary, mais aussi des vêtements plus modernes et différents costumes. Le décor, les costumes et le jeu des comédiens formaient ainsi un ensemble cohérent au fil des différentes scènes.

Fondé il y a 18 ans, le Tropy Ilo a intégré officiellement la FMTM en 2007. La troupe oeuvre à la promotion du théâtre et de la culture malgaches à travers des créations mêlant satire politique, humour et drame social. Elle compte notamment parmi ses membres Nel Andriamihaja, son doyen âgé de 91 ans, et est présidée par Noelitiana Randritsi-tohaina.

« Voamaintilany » a nécessité près d'une année de préparation, entre travail sur les dialogues, les mouvements, les chants et les aspects techniques. Satisfait, le public a accueilli la représentation et attend désormais de nouvelles propositions du Tropy Ilo.