Afrique: Motocross - Intercontinental - Tsitsi Razafimahefa dirigera l'équipe africaine

La FIM Africa, instance africaine de la Fédération internationale de motocyclisme, a confié ce week-end à Tsiravanavalona Rakotomanga Fanomezantsoa Razafimahefa la responsabilité de l'équipe africaine.

Six fois champion de Madagascar et ancien président de la Fédération malgache de motocyclisme, Tsitsi Razafimahefa a été désigné « Africa Team Manager » pour la deuxième édition de la FIM Intercontinental. La compétition se tiendra du 11 au 13 décembre à l'autodrome international Ayrton-Senna, à Goiânia, au Brésil.

Soixante-douze pilotes représentant vingt-cinq pays participeront aux épreuves de course sur piste et de motocross. Ils viendront de cinq régions du monde : l'Asie, l'Afrique, l'Europe, les Amériques et l'Océanie. L'Afrique sera notamment représentée par des pilotes sud-africains, égyptiens, ougandais et zambiens. Les motos seront fournies sur place.

Ce rendez-vous intercontinental se tient tous les deux ans. Sa première édition a eu lieu en Espagne en 2024.