Afrique: Motocross - Intercontinental - Tsitsi Razafimahefa dirigera l'équipe africaine

29 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

La FIM Africa, instance africaine de la Fédération internationale de motocyclisme, a confié ce week-end à Tsiravanavalona Rakotomanga Fanomezantsoa Razafimahefa la responsabilité de l'équipe africaine.

Six fois champion de Madagascar et ancien président de la Fédération malgache de motocyclisme, Tsitsi Razafimahefa a été désigné « Africa Team Manager » pour la deuxième édition de la FIM Intercontinental. La compétition se tiendra du 11 au 13 décembre à l'autodrome international Ayrton-Senna, à Goiânia, au Brésil.

Soixante-douze pilotes représentant vingt-cinq pays participeront aux épreuves de course sur piste et de motocross. Ils viendront de cinq régions du monde : l'Asie, l'Afrique, l'Europe, les Amériques et l'Océanie. L'Afrique sera notamment représentée par des pilotes sud-africains, égyptiens, ougandais et zambiens. Les motos seront fournies sur place.

Ce rendez-vous intercontinental se tient tous les deux ans. Sa première édition a eu lieu en Espagne en 2024.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.