Madagascar: Patrimoine - Le Sorabe avance dans sa préservation

Estimés entre 200 et 250 ouvrages dispersés à travers le monde, les manuscrits Sorabe font aujourd'hui l'objet d'une démarche pour leur inscription au Registre international Mémoire du monde de l'Unesco.

Le Sorabe pourrait prochainement rejoindre le Registre international Mémoire du monde de l'Unesco. Le Comité National Malagasy Mémoire du monde porte ce projet, qui vise à faire reconnaître et préserver ce patrimoine documentaire arabico-malgache. Dans cette perspective, une conférence consacrée au Sorabe a été donnée ce jeudi au siège de la Commission Nationale Malagasy pour l'Unesco, à Behoririka, par le Docteur Silvia Neposteri, enseignante-chercheuse à l'Université de Milan, en Italie.

Le Sorabe est lié à l'arrivée, sur la côte Est de Madagascar au XVe siècle, de migrants islamisés venus d'Arabie. Ils ont contribué à fixer par écrit la langue malgache en utilisant l'alphabet arabe. Les ouvrages contenant ces écrits, appelés « fandraka », renferment notamment des récits historiques, des généalogies, des pratiques divinatoires ainsi que des connaissances médicinales.

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Aujourd'hui, entre 200 et 250 manuscrits Sorabe seraient dispersés dans différentes régions du monde. Pour Silvia Neposteri : « Leur préservation passe par leur rassemblement lorsque cela est possible, mais aussi par leur recensement, leur étude, leur traduction et leur publication. »

Ces différentes démarches permettraient de mieux conserver ce patrimoine et d'en assurer la transmission aux générations futures. Chercheuse sur le Sorabe depuis 2009, Silvia Neposteri a déjà consacré un ouvrage à ce patrimoine, intitulé « Voici l'histoire de nos ancêtres Anakara ». Le livre s'appuie sur des manuscrits Sorabe conservés à l'Académie des Sciences d'Outre-Mer, à Paris.

À travers le projet d'inscription au registre de l'Unesco, le Sorabe fait ainsi l'objet d'une démarche de reconnaissance et de sauvegarde d'un patrimoine écrit témoignant d'une partie de l'histoire et des savoirs de Madagascar.