Madagascar: Sarobidy Rakotonjatovo - « J'exploite l'oursin sous toutes ses formes ! »

interview

À seulement 27 ans, Sarobidy Rakotonjatovo conjugue science, entrepreneuriat et valorisation des ressources marines. Elle est la fondatrice de Menatsook, une jeune PME qui entend donner une nouvelle vie aux oursins. À travers son parcours, cette jeune chercheure veut également transmettre un message aux jeunes : apprendre sans cesse.

Quelles études avez-vous suivies pour arriver à la tête d'une entreprise à seulement 27 ans ?

Je suis ingénieure en sciences marines, diplômée de l'Institut halieutique et des sciences marines (IHSM) de Toliara. J'ai suivi le parcours en biotechnologie, qui est notamment axé sur la recherche et la transformation des ressources. C'est d'ailleurs au cours de mes recherches que l'idée de travailler sur les oursins a commencé à émerger. Je me suis demandé pourquoi ces animaux marins devraient être uniquement destinés à devenir ces fameux « gâteaux d'oursin » vendus dans les rues de Toliara, dans des seaux portés sur la tête par des femmes qui sillonnent la ville en criant « Souky e ! ». Je me suis alors dit qu'il était possible de valoriser autrement cette ressource marine. C'est ainsi que Menatsook est née au début de cette année. Le nom associe « menaka », qui signifie huile, et « sook », dérivé de « souky », le nom local donné au gâteau d'oursin.

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Concrètement, quelle partie de l'oursin exploitez-vous ?

J'exploite l'oursin sous toutes ses formes ! L'objectif de Menatsook est justement de donner une autre vie aux différentes parties de l'oursin. Nous récupérons notamment l'huile pour développer des produits cosmétiques, comme des shampoings, des masques et des crèmes pour les cheveux. Cette huile peut également être utilisée dans l'alimentation, notamment pour accompagner des beignets et d'autres préparations que nous proposons à la vente. Quant aux coquilles, elles sont transformées en objets décoratifs et accessoires de mode.

Cette exploitation des oursins ne risque-t-elle pas de perturber l'équilibre de la biodiversité marine ?

Menatsook achète actuellement environ 10 kilos d'oursins par semaine auprès de communautés de femmes vivant sur le littoral. Nous sommes donc encore sur une quantité relativement limitée. Mais au-delà de l'aspect économique, ma démarche est aussi liée à mes recherches sur les oursins et à la recherche d'un équilibre au sein de l'écosystème marin. Dans leur habitat naturel, on devrait retrouver environ trois à cinq oursins sur une superficie d'un mètre carré. Or, dans le Sud-ouest, cette densité peut être trois à cinq fois plus importante, notamment en raison des changements qui affectent les écosystèmes marins.

Lorsque les prédateurs naturels des oursins diminuent, notamment à cause de la surpêche ou de la disparition de certaines espèces, leur population peut augmenter de manière excessive. L'oursin devient alors un brouteur très important. Un broutage trop intense peut fragiliser les coraux et affecter d'autres habitats marins. L'objectif n'est donc évidemment pas d'exploiter les oursins jusqu'à leur disparition. Il s'agit au contraire de trouver un équilibre entre valorisation économique et préservation de l'écosystème.

Vous avez également été sélectionnée pour le programme IORA ECOP en Australie. De quoi s'agit-il ?

Il s'agit d'une immersion scientifique de huit semaines en Australie. Cette expérience représente une véritable opportunité pour approfondir le projet innovant porté par Menatsook et notamment à travers l'approche liée au concept de « Blue Carbon ». L'objectif sera notamment d'étudier le lien entre la récolte des oursins, la restauration des herbiers marins et leur capacité à stocker du carbone.

Quel message avez-vous souhaité transmettre aux jeunes ?

Mon premier message est simple : il ne faut jamais se lasser d'apprendre. Les connaissances que nous acquérons doivent nous permettre de développer notre capacité de réflexion et, surtout, de trouver des solutions aux problèmes qui nous entourent. Je pense également qu'il est essentiel de rester fidèle à son objectif de vie, malgré les difficultés, les échecs et les déceptions qui peuvent jalonner notre parcours.