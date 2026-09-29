Madagascar: Anjozorobe - Le feu détruit deux maisons

Deux maisons d'habitation ont été détruites par un incendie à Anjozorobe durant le week-end dernier. Neuf personnes d'une même famille se retrouvent aujourd'hui sans abri. Les dégâts sont estimés à cinq millions d'ariary, selon les premières évaluations.

Le drame s'est produit dans le fokontany d'Antsorindrana, commune de Betsimizara, dans le district d'Anjozorobe. L'incendie s'est déclaré vers 8 heures du matin. Les flammes seraient parties d'une étincelle provenant d'un foyer de cuisson. Selon les informations recueillies, un jeune garçon faisait cuire des haricots au domicile lorsque le feu serait parti. Les flammes se sont ensuite propagées à la toiture en chaume sec.

Selon les témoins, l'incendie s'est rapidement étendu et a entièrement ravagé une première maison. Les biens qui s'y trouvaient n'ont pas pu être sauvés. Les vêtements, les objets domestiques ainsi que l'argent ont été réduits en cendres. En raison de la force du vent, le feu s'est propagé aux habitations voisines. Une deuxième maison située à proximité a également été touchée par les flammes. Selon les informations disponibles, les maisons incendiées étaient toutes construites en briques et couvertes de chaume.

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Les gendarmes sont rapidement arrivés sur les lieux. Les forces de sécurité et les habitants ont uni leurs efforts pour combattre l'incendie. Il a fallu plus d'une heure avant que les flammes ne soient complètement maîtrisées. Aucun blessé ni décès n'a toutefois été enregistré.

« Nous sommes neuf membres d'une même famille à nous retrouver sans abri aujourd'hui. Tous les biens que nous avions acquis au prix de nombreuses années de travail sont partis en cendres. Nous demandons de l'aide», a déclaré la mère de famille victime du sinistre.