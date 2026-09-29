Congo-Kinshasa: Décès du Dr Kingombe - Les médecins dénoncent des failles dans la riposte contre Ebola à Tshopo

Les syndicats de médecins de la province de la Tshopo ont exprimé, samedi 26 septembre, leur profonde indignation face aux insuffisances qu'ils observent dans la riposte contre la maladie à virus Ebola. Réunis à Kisangani avec les responsables sanitaires provinciaux, ils ont dénoncé plusieurs dysfonctionnements qu'ils jugent préoccupants dans la lutte contre l'épidémie.

Cette prise de position intervient quelques jours après le décès du Dr Victor Kingombe, survenu jeudi au Centre de Traitement Ebola (CTE) de Kisangani. Le médecin était activement engagé dans la riposte contre la maladie dans la région.

Au cours de la rencontre, les syndicats Synamed et Symeco ont dressé un état des lieux qu'ils jugent alarmant. Ils pointent notamment le manque de médecins suffisamment formés pour l'identification, le suivi et la surveillance des cas suspects d'Ebola.

Les représentants des médecins évoquent également une insuffisance du personnel médical dans les structures chargées de la prise en charge des malades. À ces difficultés s'ajoutent le manque de points d'eau, de solutions hydroalcooliques ainsi que d'équipements de protection individuelle destinés aux prestataires de santé.

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Parmi les principales préoccupations soulevées figure la lenteur d'intervention des équipes de riposte après les alertes émises par certaines structures sanitaires.

Selon les syndicats, ces retards compliquent la gestion rapide des cas suspects et pourraient accroître les risques de propagation de la maladie. Ils estiment que les mécanismes d'intervention doivent être renforcés afin de garantir une réaction plus rapide face aux alertes sanitaires.

Une enquête réclamée après le décès du Dr Kingombe

Les organisations syndicales demandent également l'ouverture d'une enquête approfondie et indépendante afin d'établir les circonstances ayant conduit à la contamination et au décès du Dr Victor Kingombe.

Elles réclament par ailleurs la fermeture temporaire des structures identifiées comme foyers ou épicentres de l'épidémie afin de permettre leur désinfection et une meilleure prise en charge des personnes contacts.

Les syndicats appellent enfin les autorités sanitaires à intensifier la sensibilisation communautaire, à renforcer la surveillance épidémiologique et à améliorer les mesures de protection en faveur des professionnels de santé mobilisés dans la lutte contre Ebola.

La disparition du Dr Victor Kingombe, acteur de première ligne dans la riposte, a suscité une vive émotion au sein de la communauté médicale et des autorités provinciales. Le gouverneur de la Tshopo a notamment déploré la perte de ce médecin engagé dans la lutte contre l'épidémie.

Pour les syndicats, cette tragédie doit servir d'alerte et conduire à une amélioration rapide des dispositifs de prévention, de surveillance et de prise en charge afin de mieux protéger les soignants et les populations face à la maladie à virus Ebola.