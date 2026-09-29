Afrique: Elim. CAN 2027 - La RDC bat le Zimbabwe et se maintient en tête du Groupe E

La RDC a dominé le Zimbabwe (2-1) devant son public, ce lundi 28 septembre 2026 au National Sports Stadium d'Harare, dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Pamoja 2027.

Les Léopards de la RDC ont affiché leur suprématie sur les Warriors du Zimbabwe durant la partie, sur les plans tactique et physique.

Le premier but de la RDC a été marqué par Y. Wissa (30'). Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation, où le joueur a tiré du pied droit, longeant le ballon dans la partie inférieure gauche du filet.

Peu avant d'aller aux vestiaires, les Léopards ont alourdi le score. Au centre de la surface de réparation adverse, S. Moutoussamy se trouve face au gardien de but. Et il loge dans la partie inférieure gauche du filet.

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La mi-temps sonne sur ce score de 2-0 en faveur des fauves congolais.

La seconde mi-temps a été marquée par des descentes dangereuses de part et d'autre, mais sans faire trembler le filet.

Portés par leur public, les Warriors zimbabwéens semblent se réveiller sur le terrain. Cependant, ils se heurtent au mur défensif des Léopards.

Le suspense va ainsi durer jusqu'à la 93e minute de jeu, lorsqu'un cafouillage s'est créé dans la surface de réparation congolaise. M. Munetsi frappe, et c'est un but !

Score final: Zimbabwe-RDC (1-2).

Cette deuxième victoire, après celle remportée à domicile face à la Guinée Equatoriale (2-0), maintient les Léopards en tête du Groupe E, avec 6 points.

La RDC, qui tient à intégrer le top 5 de meilleures nations de football africain, a mis la barre très haut : rafler tous les 12 points de cette campagne des éliminatoires et se qualifier directement, selon le sélectionneur Sébastien Desabre.