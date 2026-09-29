Cote d'Ivoire: Classes passerelles - 4 950 enfants ciblés pour la cohorte 2026-2027

Donner une nouvelle chance à des milliers d'enfants déscolarisés précoces ou jamais scolarisés. C'est l'un des enjeux de la quatrième cohorte des classes passerelles de l'initiative Clef (Child Learning and Education Facility). À cet effet, un atelier de formation des acteurs de mise en oeuvre de ces dispositifs se tient du 27 septembre au 19 octobre 2026, à Daloa.

La session concerne les acteurs impliqués dans les 165 classes passerelles prévues dans les Drenaet de Bouaflé, Daloa, Divo, Duékoué, Issia, Sinfra, San Pedro et Soubré. La cérémonie d'ouverture a été présidée le 27 septembre 2026, par Traoré Annita Suzanne, directrice de l'Éducation non formelle (Denf).

Elle a rappelé que les classes passerelles offrent aux enfants âgés de 9 à 13 ans un cycle d'apprentissage accéléré de huit mois, au terme duquel ils sont proposés à l'intégration dans une école formelle de rattachement. « Le projet Clef ambitionne de (ré)intégrer 19 800 enfants sur quatre ans, à raison de 4 950 enfants par cohorte répartis dans 165 classes passerelles par an », a indiqué Traoré Annita Suzanne.

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Elle a souligné que cette quatrième cohorte doit permettre de consolider les acquis des trois précédentes, avec une attention particulière accordée au respect des échéances, à la qualité des apprentissages et au maintien des enfants dans le système éducatif.

Depuis le lancement du dispositif, le projet Clef a déployé 500 classes passerelles sur trois cohortes dans six régions. Au total, 13 034 apprenants, dont 5 592 filles, ont été proposés à l'intégration au cours des trois cohortes.

Selon la Denf, 7 222 enfants ont, à ce stade, été maintenus dans le système, dont 3 040 filles. « Vous notez avec moi l'écart entre les enfants admis à l'intégration et ceux maintenus dans le système », a relevé la directrice de l'Éducation non formelle, annonçant une étude diagnostique sur les conditions de mise en oeuvre des classes passerelles Clef afin de mieux comprendre le phénomène du décrochage et d'identifier des solutions.

Pour cette dernière cohorte, l'accent est mis sur la qualité des apprentissages. Les animateurs seront notamment formés à la psychopédagogie, aux Activités d'expression et de création (Aec), à l'Éducation aux droits de l'Homme et à la citoyenneté (Edhc), aux Épreuves physiques et sportives (Eps), à la Communication audiovisuelle (Cav) et à l'expression orale.

À l'ouverture de la session, le directeur régional de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique de Yamoussoukro a salué la mobilisation des différents acteurs en faveur des enfants hors du système éducatif. « Les classes passerelles constituent une véritable seconde chance pour les enfants qui, pour diverses raisons, se trouvent en dehors du système éducatif formel. Notre responsabilité collective est de leur offrir un environnement d'apprentissage de qualité et de créer les conditions de leur réintégration durable dans l'école », a-t-il déclaré.

Pour Silla Adama, secrétaire général chargé de l'Alphabétisation et de l'Éducation non formelle, représentant le Drenaet de Daloa, Traoré Brahima, la réussite du programme dépend également de l'engagement des acteurs de terrain.

Durant les trois semaines de formation, des pré-tests, des post-tests et des « daily quiz » permettront d'évaluer progressivement les acquis des participants.