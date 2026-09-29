Cote d'Ivoire: Indénié-Djuablin - Les députés rendent compte de leur activité parlementaire

Des députés du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) ont rencontré, vendredi 25 septembre 2026 à Abengourou, les populations de l'Indénié-Djuablin, dans le cadre d'une séance de restitution consacrée au bilan de l'activité parlementaire de janvier à juin 2026.

Cette rencontre visait à renforcer le lien entre les représentants à l'Assemblée nationale et leurs électeurs. Elle a également permis aux parlementaires de présenter leur activité législative, d'expliquer le fonctionnement de l'institution et de recueillir les préoccupations des populations afin de les transmettre aux autorités compétentes.

La délégation parlementaire était conduite par le député de la Mé, Abel Botchi. Elle comprenait notamment Nango Aboulaye, député d'Agnibilékrou sous-préfecture, Bah Tigori Abdoulaye, député d'Abengourou commune, Tanoh Manizan, député de Bettié, Adom Kacou Léon, député d'Abengourou sous-préfecture, ainsi que le sénateur Delmas Salis Mohamad.

27 lois adoptées

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Présentant le bilan de la première session 2026 de l'Assemblée nationale, Nango Aboulaye a indiqué que 27 lois ont été adoptées entre janvier et juin 2026.

Le parlementaire a également présenté aux participants les principales règles de fonctionnement de l'Assemblée nationale, son organisation ainsi que le rôle des différentes commissions permanentes. Il a, en outre, expliqué le processus d'examen et d'adoption des projets et propositions de loi.

Au-delà de cette restitution de l'activité législative, la mission parlementaire a porté sur plusieurs projets en cours dans la région. Les élus se sont notamment rendus sur les sites du lycée d'excellence de jeunes filles d'Abengourou et des travaux de la route Aboisso-Abengourou, afin de s'enquérir de l'état d'avancement des chantiers.

La mission se poursuit, samedi 26 septembre 2026, à Agnibilékrou. Plusieurs activités sont prévues, dont une visite de la caserne de l'Office national de la protection civile (ONPC) et une inspection des travaux de voirie engagés dans la ville.

À travers cette démarche, les parlementaires entendent maintenir un dialogue de proximité avec les populations et assurer le suivi des préoccupations exprimées sur le terrain.