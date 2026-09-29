Afrique: Minawi s'adresse à une réunion de haut niveau pour célébrer la Déclaration de Durban contre le racisme

29 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

M. Minni Arko Minawi, gouverneur de la région du Darfour, s'est exprimé lundi lors d'une réunion de haut niveau marquant le vingt-cinquième anniversaire de la Déclaration de Durban contre le racisme, en marge de la quatre-vingt-unième session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Il a souligné les effets néfastes et dévastateurs des pratiques racistes qui sapent la cohésion des États et des sociétés et entravent l'accès des pays en développement, en particulier les pays africains, à des opportunités mondiales équitables.

Il a également souligné que la guerre menée par le groupe terroriste Milice de soutien rapide constitue, à certains égards, une guerre de nettoyage ethnique et culturel, et cible systématiquement l'identité soudanaise.

Le gouverneur a réaffirmé l'engagement ferme du Soudan envers la Déclaration et le Programme d'action de Durban, et a appelé la communauté internationale à agir pour lutter contre la discrimination et le racisme.

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