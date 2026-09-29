Afrique: Le Soudan apprécie les pays frères et amis pour leur soutien à sa souveraineté et à son unité

Le Soudan a exprimé lundi sa gratitude envers ses nations soeurs et amies pour leur soutien à sa souveraineté et à son unité, la préservation de ses institutions nationales, ainsi que leur appui à la feuille de route et à l'initiative de paix soudanaise, et pour l'aide humanitaire qu'elles ont apportée au peuple soudanais.

Le Soudan a notamment remercié le Royaume d'Arabie saoudite, la République arabe d'Égypte, l'État du Qatar, la Turquie, le Koweït, Oman, l'Irak, le Japon, le Pakistan, la Russie, la Chine, l'Indonésie, la Malaisie, le Maroc et l'Algérie pour leur soutien.

Lors de son discours prononcé aujourd'hui devant l'Assemblée générale des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohi El-Din Salem, a appelé la communauté internationale à développer les voies légales permettant de traduire les auteurs de ces actes en justice, en particulier après la vague de solidarité internationale avec le Darfour suite à la prise de contrôle d'El Fasher par la milice Dagalo. Il a cité les preuves et le témoignage concluants présentés par le sultan du Masalit devant le Conseil de sécurité comme une étape cruciale pour enrayer l'escalade et freiner la vague de violations commises par les milices au Darfour, au Kordofan et au Nil Bleu, avec le soutien important de leurs alliés régionaux et internationaux.

Il a souligné que, malgré cela, le Conseil de sécurité n'avait pas condamné ni nommé les commanditaires, contribuant ainsi à dissimuler ces atrocités. Il a noté que ces mêmes commanditaires cherchaient également à faire venir régulièrement des mercenaires étrangers et à fournir une couverture politique à la branche politique des milices, laquelle fabriquait ensuite de fausses accusations contre les forces armées soudanaises. Ces accusations étaient relayées par des plateformes financées régionalement et appartenant aux commanditaires des milices, qui propageaient la désinformation, des accusations sans fondement et de fausses condamnations afin de discréditer les forces armées professionnelles.

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Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a expliqué que, pendant la guerre d'agression, les forces armées avaient respecté les principes de protection des civils, conformément au plan national approuvé et soumis par le Soudan au Conseil de sécurité.

Il convient de faire en permanence la distinction entre combattants et civils, biens civils et objectifs militaires, de ne pas violer le principe de liberté de circulation des civils et des convois humanitaires, de leur permettre de quitter les zones d'hostilités, de s'engager à protéger les biens essentiels à la survie des civils, tout en interdisant le pillage, les saccages et les destructions, et de s'engager à procéder à l'évacuation, au respect et à la protection des infrastructures privées et publiques et à ne pas les utiliser à des fins militaires, à s'abstenir de recruter des enfants, à ne pas recourir aux disparitions forcées ni aux détentions arbitraires de civils, et à respecter les cessez-le-feu humanitaires.

Le ministre a indiqué que la fin de la guerre exige d'exercer des pressions sur les soutiens régionaux et certains pays voisins qui, non seulement ont facilité le transit d'armes, d'équipements et de fournitures aux milices à travers leur territoire, mais ont également ouvert des fronts de combat et lancé des attaques répétées de milices et de mercenaires depuis leur territoire en plein jour, et ont établi des hôpitaux à leurs frontières pour soigner les miliciens blessés.

Le ministre a déclaré que la question palestinienne demeure centrale au Moyen-Orient et que le peuple palestinien doit pouvoir exercer son droit à l'autodétermination, établir son État indépendant avec Jérusalem pour capitale et assurer le retour des réfugiés, conformément au droit international.

Il a ajouté que le Soudan souligne l'importance de la stabilité en mer Rouge, dans le détroit de Bab el-Mandeb et dans la région du Golfe, qui a des répercussions sur l'ensemble de la région, et la nécessité de mettre fin à la situation actuelle afin d'épargner aux populations de la région les horreurs de la guerre et ses conséquences. Il a affirmé le plein soutien du Soudan aux pays de la région pour préserver leur souveraineté, leur sécurité et leur stabilité, et a insisté sur l'importance du respect du droit international et de la Charte des Nations Unies, ainsi que sur la non-ingérence dans les affaires intérieures des États.