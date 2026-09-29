Gabon: Tchibanga - A Mougoutsi, un dispensaire de proximité change le quotidien des populations

Dans le 2e arrondissement de Tchibanga, à Mougoutsi, le dispensaire de proximité est devenu un maillon essentiel de l'offre de soins dans la Nyanga. Entièrement rénové et équipé aux standards d'une structure moderne, il incarne la vision du Président de la République, Brice-Clotaire Oligui Nguema : rapprocher la santé des populations.

Consultations courantes, premiers soins, médicaments sur place : les habitants du quartier et des villages environnants n'ont plus besoin de parcourir de longues distances pour se soigner.

Un accueil continu, de jour comme de nuit

À la tête de la structure, le Major Ayoulouga Hassan, infirmier, insiste sur la rigueur de l'accueil :« Ici, dès son arrivée, le patient est accueilli, consulté et accompagné. Nous prenons le temps de lui expliquer son traitement pour qu'il puisse bien le suivre une fois rentré chez lui. »

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Le dispensaire fonctionne 24h/24, avec des équipes mobilisées en permanence. Des locaux adaptés, du matériel fonctionnel et un environnement propre permettent une prise en charge digne et efficace.

Soulager le CHR Dr Benjamin-Ngoubou

À Tchibanga, le Centre Hospitalier Régional Dr Benjamin-Ngoubou de Mavoundi reste l'hôpital de référence. Mais le dispensaire de Mougoutsi joue désormais son rôle de filtre : il prend en charge les cas courants, répartit mieux les flux de patients et désengorge le CHR.

Une présence à forte portée sociale. Le dispensaire accueille en priorité personnes âgées, familles modestes et patients vulnérables pour qui la proximité et l'accès rapide aux médicaments font toute la différence.

Le médicament au coeur de la prise en chargeL'approvisionnement régulier en produits pharmaceutiques est l'un des points forts de la structure. Les traitements prescrits sont disponibles sur place, à des conditions forfaitaires, évitant aux patients des dépenses supplémentaires et des déplacements.

Une politique qui fidélise : les habitants reviennent, rassurés de trouver à la fois du personnel, une écoute et les médicaments nécessaires à la continuité de leurs soins.

Au-delà de Mougoutsi, cette réalisation illustre une politique de santé de proximité assumée : développer les structures locales, améliorer les conditions de prise en charge et garantir l'accès aux médicaments partout sur le territoire.Un petit dispensaire de quartier, mais un grand pas pour la santé de proximité dans la Nyanga.