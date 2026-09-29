Sénégal: Trafic aérien - Le trafic de passagers recule, le fret poursuit sa progression

Le trafic aérien à l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) a marqué le pas en juin 2026 par rapport au mois précédent, malgré une progression de l'activité sur un an.

Selon les données rendues publiques par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), le nombre de passagers et les mouvements d'aéronefs ont respectivement diminué de 5,9% et 7,7% en rythme mensuel. Le fret aérien s'est, pour sa part, inscrit en hausse de 1,0%.

Au total, 243 269 passagers ont transité par l'Aibd en juin, contre 258 526 en mai. Cette baisse est principalement liée au recul des arrivées, qui passent de 122 844 à 113 501 passagers, soit une contraction de 7,6%. Les départs ont également diminué, mais dans une moindre proportion, de 1,6%, à 115 443 passagers.

Le trafic en transit affiche la plus forte baisse mensuelle, avec 14 325 passagers, contre 18 327 en mai, soit un recul de 21,8%.

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Une activité toujours en hausse sur un an

Malgré ce repli mensuel, le trafic aérien reste orienté à la hausse comparativement à juin 2025. Le nombre total de passagers a progressé de 3,7%, tandis que les mouvements d'aéronefs ont augmenté de 4,4%.

Cette évolution est notamment portée par les départs, en hausse de 11,6% sur un an, à 115 443 passagers. Les passagers en transit enregistrent également une progression marquée de 32,8%. Les arrivées constituent toutefois un point de recul, avec une baisse de 5,6% par rapport à juin 2025.

Sur les six premiers mois de 2026, l'Aibd a accueilli 1,48 million de passagers, contre 1,42 million sur la même période de 2025, soit une progression de 4,3%. Les mouvements d'aéronefs sont, quant à eux, restés quasiment stables, avec 12 453 mouvements, contre 12 444 un an auparavant (+0,1%).

Le fret poursuit sa dynamique

Le fret aérien confirme une dynamique plus favorable. En juin, les volumes transportés atteignent 3 399 tonnes, contre 3 367 tonnes en mai, soit une hausse mensuelle de 1,0%.

Sur un an, la progression est nettement plus importante, avec une hausse de 19,5% des volumes de fret. Les expéditions au départ de l'Aibd ont particulièrement contribué à cette évolution, avec 1 301 tonnes en juin, soit une augmentation de 72,7% par rapport à juin 2025. Le fret à l'arrivée s'est établi à 2 098 tonnes, en légère progression de 0,3% sur un an.

La tendance est également positive sur le premier semestre. Entre janvier et juin 2026, le fret aérien cumulé atteint 22 317 tonnes, contre 18 924 tonnes sur la même période de 2025, soit une hausse de 17,9%. Les volumes au départ progressent de 26,6%, tandis que ceux à l'arrivée augmentent de 12,4%.