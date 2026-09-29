Ethiopie: Le pays vise la souveraineté technologique et la transformation numérique

Addis Ababa — L'Éthiopie cherche à renforcer ses capacités technologiques nationales en passant de la simple utilisation et adoption de technologies étrangères au développement, à la fabrication et à l'exportation de solutions issues de son propre pays, a déclaré le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Belete Molla.

S'exprimant lors de l'ouverture du sommet STRIDE Ethiopia 2.0 2026, M. Belete a indiqué que le pays devait renforcer sa capacité à comprendre, adapter et créer des technologies, alors que l'intelligence artificielle, la biotechnologie et les sciences spatiales redéfinissent la concurrence mondiale.

« Il n'y a aucune honte à utiliser des technologies étrangères ; la honte, c'est de ne rien adapter de la technologie que nous utilisons », a déclaré M. Belete.

Il a ajouté que la souveraineté technologique ne signifiait pas l'isolement, mais la capacité à choisir, adapter, développer et utiliser la technologie en fonction des besoins du pays, tout en conservant la capacité de prendre des décisions de manière indépendante.

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M. Belete a ajouté que la technologie revêtait une importance croissante pour la compétitivité économique, la sécurité nationale et la souveraineté des données, soulignant que l'Éthiopie devait conserver la capacité de faire des choix technologiques stratégiques tout en continuant à collaborer avec la communauté internationale.

Il a également mis en avant les efforts du gouvernement visant à renforcer l'écosystème des start-ups et de l'innovation, soulignant que la « Proclamation sur les start-ups » prévoit des mécanismes tels qu'un Fonds national pour les start-ups, un bac à sable réglementaire et des incitations spéciales pour soutenir les entreprises émergentes et l'innovation.

M. Belete a déclaré que l'Éthiopie avait réalisé des progrès significatifs en matière de transformation numérique au cours des cinq dernières années, passant de systèmes analogiques à des plateformes numériques et de services publics isolés à une infrastructure publique numérique connectée.

Il a précisé que le programme « Digital Ethiopia 2030 » se concentrera sur l'extension et l'intégration des services numériques ainsi que sur l'apport d'améliorations mesurables dans la vie des citoyens, notamment grâce à une identification numérique plus généralisée, aux paiements numériques et à l'échange sécurisé d'informations, tout en favorisant la transformation numérique de secteurs clés tels que l'agriculture, la santé, l'éducation et l'industrie manufacturière.

« Nous devons favoriser la transformation numérique de l'agriculture, de la santé, de l'éducation et de l'industrie manufacturière. La mesure de notre succès sera l'amélioration de la vie de notre population », a-t-il déclaré.

Le ministre a également souligné la nécessité de la recherche et de l'innovation pour relever les défis nationaux concrets, notamment l'augmentation de la productivité agricole, le sauvetage de vies humaines et l'amélioration de la productivité industrielle. Il a ajouté que la recherche devait passer du papier à la société, des laboratoires aux usines et de la théorie au marché, tandis que l'Éthiopie devait passer de l'achat de technologies à leur adaptation, leur fabrication et, à terme, leur exportation.

Il a en outre souligné l'importance croissante de l'intelligence artificielle, de la biotechnologie et des sciences spatiales, exhortant l'Éthiopie à développer ses propres capacités et à veiller à ce que les technologies émergentes soient centrées sur l'humain, responsables, transparentes et inclusives.

« L'Éthiopie n'a pas d'autre choix que de ne pas rester un simple spectateur à l'ère de l'intelligence artificielle. Personne ne construira à notre place une intelligence artificielle capable de comprendre nos langues et de résoudre nos problèmes », a-t-il déclaré.

M. Belete a déclaré que les jeunes constituent la plus grande richesse de l'Éthiopie dans cette nouvelle ère technologique et qu'ils doivent être formés pour devenir des programmeurs, des chercheurs, des ingénieurs et des entrepreneurs capables de construire l'avenir du pays. Il a ajouté que les cinquante années de parcours de l'Éthiopie dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation ont jeté les bases de la prochaine phase du développement technologique national, tandis que les cinq dernières années ont créé une dynamique de changement et que les cinq prochaines années devraient transformer ce changement en capacités nationales.

Le sommet se tient du 29 septembre au 1er octobre sous le thème « Cinquante ans de parcours, cinq ans de résultats, cinquante ans à venir », et rassemble des responsables gouvernementaux, d'anciens dirigeants du secteur, des chercheurs, des innovateurs, des entrepreneurs, des partenaires de développement, des communautés technologiques et des jeunes afin de faire le point sur le parcours de l'Éthiopie en matière de science, de technologie et d'innovation et de discuter de son orientation future.