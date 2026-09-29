Ethiopie: L'Exposition de Toronto ouvre une nouvelle voie au commerce du café entre le pays et le Canada

Addis Ababa — Une exposition internationale consacrée au café, organisée à Toronto, a réuni des exportateurs éthiopiens de café et des acheteurs canadiens dans le but de développer les échanges bilatéraux dans le secteur du café et d'ouvrir de nouvelles opportunités commerciales.

Organisée par l'Ambassade d'Éthiopie au Canada, l'exposition a rassemblé des exportateurs éthiopiens de café, des importateurs canadiens, des dirigeants d'entreprises, des experts du secteur, des diplomates ainsi que d'autres acteurs clés, afin de promouvoir le secteur éthiopien du café et de renforcer les partenariats commerciaux entre entreprises (B2B).

Lors de l'ouverture de l'événement, l'ambassadeur d'Éthiopie au Canada, Tewodros Girma, a déclaré que, malgré l'immense potentiel de l'Éthiopie dans le domaine du café, les échanges directs de café avec le Canada restent limités par rapport à la taille et aux capacités du marché canadien.

Il a souligné la forte demande de café au Canada ainsi que la réputation internationale du café éthiopien.

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L'ambassadeur Tewodros a également insisté sur la nécessité d'établir des liens plus solides et plus directs entre les exportateurs éthiopiens et les acheteurs canadiens.

Représentant la Coffee Association of Canada, Anna Mancini a mis en avant le potentiel important du marché canadien du café et a exprimé la volonté de l'association de collaborer avec les exportateurs éthiopiens afin d'approfondir la coopération et de créer de nouvelles opportunités.

L'exposition a offert une plateforme de mise en relation commerciale directe, permettant aux exportateurs éthiopiens d'échanger avec des importateurs canadiens et d'autres acteurs du secteur, ainsi que d'explorer les possibilités d'accroître la présence du café éthiopien sur le marché canadien.

Dans un communiqué transmis à l'ENA, l'Ambassade d'Éthiopie au Canada a indiqué que cette initiative témoigne des efforts croissants visant à transformer la renommée mondiale du café éthiopien en relations commerciales directes plus solides et en un meilleur accès aux marchés internationaux.