Addis Ababa — Considérer d'un oeil négatif la quête légitime de l'Éthiopie pour un accès fiable à la mer est problématique et reflète des préoccupations malveillantes à l'encontre du pays, a déclaré l'ambassadeur Zerihun Abebe, directeur général des Affaires africaines au ministère des Affaires étrangères.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, l'ambassadeur Zerihun a souligné que la paix, le développement, la prospérité, la résilience et la renaissance de l'Éthiopie constituent une bénédiction pour la région de la mer Rouge, plutôt qu'une menace.

Historiquement, l'Éthiopie a toujours contribué aux efforts de lutte contre le terrorisme et la piraterie, tout en collaborant avec les pays voisins pour renforcer leurs capacités et consolider la coopération régionale.

« Notre bilan montre clairement que nous avons été une force de paix et de développement dans la région », a déclaré l'ambassadeur Zerihun, soulignant les sacrifices considérables consentis par l'Éthiopie pour soutenir la paix et la stabilité régionales, notamment au Soudan et en Somalie.

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Le directeur général a souligné que l'Éthiopie avait des intérêts légitimes dans les domaines maritime, sécuritaire, démographique, politique et économique, qui sous-tendent sa quête d'un accès fiable à la mer.

Ces intérêts ne sont pas propres à l'Éthiopie et peuvent compléter ceux des pays voisins, contribuant ainsi à une stabilité régionale plus large.

L'ambassadeur Zerihun a fait remarquer : « Lorsque nous faisons front commun dans une région instable, où s'affrontent diverses puissances, cela nous aide à nous unir et à relever nos défis communs. »

L'ambassadeur a également évoqué les défis sécuritaires communs auxquels sont confrontés les pays riverains de la mer Rouge et de son bassin, notamment la piraterie, le terrorisme et d'autres menaces pour la sécurité.

Ces défis communs devraient encourager les pays de la région à renforcer leur coopération.

« Pour nous, nous sommes ensemble, nous sommes destinés à vivre ensemble et nous partageons des intérêts communs », a souligné l'ambassadeur Zerihun.

Il a ajouté que percevoir l'intérêt légitime de l'Éthiopie de manière déformée est très problématique et témoigne clairement d'une intention malveillante à l'égard de l'Éthiopie.

Le directeur général a précisé que la quête de l'Éthiopie pour un accès à la mer fiable, sûr et garanti repose sur des considérations économiques, politiques et de sécurité.

« Ainsi, percevoir l'intérêt légitime de l'Éthiopie sous un autre angle est très problématique et témoigne clairement d'une intention malveillante à l'égard de l'Éthiopie. Mais pour l'Éthiopie, sa quête d'un accès à la mer est légitime ; elle repose sur des fondements économiques, politiques et sécuritaires. »