Afrique: Phosphates - Le pays veut retrouver son rang de leader mondial

La Tunisie oeuvre à retrouver sa place de leader mondial dans le secteur des phosphates et dérivés, a affirmé le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, chargé de la gestion du département de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Salah Zouari, lors d'une table ronde, organisée dans le cadre de la 5ème édition du Forum Egyptien des Mines (EMF 2026), qui se tient les 28 et 29 septembre 2026 en Egypte.

Cet objectif sera réalisé grâce à la coordination entre toutes les parties prenantes, au développement de la recherche et de l'exploitation minière, et à la mise à la disposition des investisseurs privés tunisiens et étrangers des privilèges, des données géologiques numériques nécessaires, a souligné le ministre.

Il a rappelé, à cet effet, que le secteur minier est un véritable pilier de l'économie tunisienne, d'autant plus que le pays dispose d'une diversité de ressources minérales, notamment le plomb, le zinc, le fer, les sels et la potasse.

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Par ailleurs, Zouari a affirmé que la Tunisie s'est engagée et a toujours plaidé en faveur de l'intégration régionale et du renforcement des chaînes de valeur locales, ce qui est en mesure de soutenir les industries à forte valeur ajoutée, de réduire la dépendance aux intrants importés et de créer de nouvelles opportunités d'exportation prometteuses.

Le ministre a plaidé en faveur d'une complémentarité entre les secteurs public et privé, appelant à favoriser les échanges d'expertise entre les pays africains et arabes, notamment, dans les domaines du traitement et du raffinage, ainsi que l'adoption de technologies minières modernes.

Le 5ème Forum Egyptien des Mines (EMF 2026) a accueilli plus des 6 000 visiteurs et environ 500 invités, dont des chefs de gouvernement, des ministres, des décideurs, des chefs d'entreprise, des représentants d'établissements exerçant dans le secteur minier et des investisseurs internationaux, venus de 50 pays.

Plus de 100 entreprises ont exposé à cette occasion, leurs dernières technologies et solutions dans le secteur minier.