Tunisie: Innovation - La Presse s'offre un second souffle technologique

À 90 ans, le doyen des journaux de la place, La Presse de Tunisie, s'offre un coeur technologique flambant neuf avec l'installation d'une machine CTP (Computer-to-Plate) de dernière génération.

À l'heure où le monde se consume dans l'instantanéité des écrans, la Snipe (Société nouvelle d'impression, de presse et d'édition), qui édite les journaux La Presse et Al-Sahafa Al-Yaoum, fait un pied-de-nez au tout numérique en réaffirmant que l'aventure de l'imprimé continue, et n'est pas près de s'arrêter.

Plus compacte, plus rapide et respectueuse de l'environnement, la nouvelle machine CTP qui équipe désormais La Presse incarne la mutation écoresponsable et représente un pas de plus vers la numérisation. En effet, ce nouveau modèle permet de réduire de manière très significative l'empreinte écologique de l'impression en éliminant les bains chimiques tout en accélérant le temps de production.

La CTP, baptisée ECO3, s'appuie sur une technologie laser thermique. En gros, un faisceau de laser infrarouge de haute précision chauffe l'émulsion de la plaque au lieu de la «flasher». Résultat : une qualité d'impression nettement supérieure et moins nuisible pour l'environnement. L'approche «Zéro Chimie», en effet, permet de ne plus recourir aux traditionnels processus très invasifs et polluant.

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Par ailleurs, la machine est compacte et pas du tout encombrante, ce qui en fait un petit bijou et une petite révolution dans l'imprimerie où les techniciens ont accueilli le nouveau modèle avec beaucoup d'enthousiasme. La nouvelle machine est en effet plus facile à manipuler et les techniciens sont beaucoup moins exposés aux produits chimiques.

Pour couronner le tout, la nouvelle CTP est plus rapide, de sorte qu'elle est capable de suivre des cadences élevées. Pour Hammadi Azaiez, directeur technique de la Snipe, cette caractéristique est essentielle pour des quotidiens comme La Presse et Al-Sahafa Al-Yaoum qui bouclent leurs éditions la nuit.

« Cette nouvelle CTP nous permet de réaliser des économies substantielles, estimées aux alentours de 80 000 dinars par an par rapport à l'ancienne machine. Elle nous offre un gain de temps précieux grâce à une gravure thermique des plaques particulièrement rapide, tout en réduisant nos coûts de production pour être plus compétitifs. Moins encombrante, elle se révèle aussi beaucoup plus économe, avec une consommation d'énergie réduite de près de 70 % », explique dans les détails Hammadi Azaiez.

90 ans, et aucune ride ! C'est ainsi qu'on pourrait, sans rougir, décrire le journal La Presse. Un journal de proximité, un journal de son temps, solidement ancré dans sa tradition de journal papier, mais également tourné vers l'avenir et ouvert aux nouvelles technologies. Aujourd'hui, d'ailleurs, le site de La Presse se classe aisément dans le top 10 des sites d'information les plus consultés par les Tunisiens.