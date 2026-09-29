Afrique: Une délégation du Conseil de la Choura omanais effectue une visite au parlement tunisien

Le président de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, s'est entretenu, ce lundi au Palais du Bardo, avec une délégation du Secrétariat général du Conseil de la Choura du Sultanat d'Oman, dans le cadre d'une visite de formation de trois jours au sein de l'institution parlementaire tunisienne.

Selon un communiqué publié par l'Assemblée, Brahim Bouderbala a mis en avant la solidité et l'ancrage historique des relations fraternelles unissant la Tunisie et le Sultanat d'Oman, ainsi que la volonté commune de les développer dans divers domaines. Il a également salué les positions honorables et la constance d'Oman dans la défense de ses principes.

Le Président de l'ARP a, dans ce contexte, réaffirmé l'ouverture des différentes structures du Parlement à l'égard de la délégation administrative omanaise et leur engagement à enrichir cette visite de formation, en permettant à ses membres de découvrir les multiples facettes du travail de l'administration parlementaire et d'échanger expertises et expériences dans les domaines connexes.

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De son côté, le chef de la délégation omanaise, Mohammed ben Khalfan Al Asimi, secrétaire général adjoint aux affaires des séances, a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé. Il a loué la profondeur des liens fraternels et historiques unissant les deux pays, ainsi que leur convergence de vues et leur coopération continue, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de la justice.

Le chef de la délégation omanaise a également témoigné de l'intérêt de son pays pour l'expérience démocratique tunisienne, l'objectif étant de s'informer sur les meilleures pratiques et d'en tirer profit.

Pour rappel, les membres du Secrétariat Général du Conseil de la Choura omanais effectuent cette visite de formation à l'Assemblée des Représentants du Peuple du 28 au 30 septembre, afin de se familiariser avec l'expérience parlementaire et les spécificités du travail de l'administration de l'ARP à travers des séances de travail conjointes avec ses cadres.