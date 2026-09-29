Afrique: Coopération tuniso-américaine - La ministre de la Justice reçoit l'ambassadeur des États-Unis à Tunis

La ministre de la Justice, Leïla Jaffel, s'est entretenue, ce lundi midi au siège du ministère, avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Tunisie, Joey Hood, et la délégation l'accompagnant, en présence de plusieurs hauts cadres du département.

Selon un communiqué publié par le ministère, cette rencontre a été l'occasion de souligner la profondeur des relations d'amitié et de coopération unissant la République tunisienne et les États-Unis d'Amérique, tout en réaffirmant l'importance de les consolider et de les développer davantage dans les domaines juridique et judiciaire afin de répondre aux aspirations des deux pays.

Les discussions ont également porté sur plusieurs questions d'intérêt commun, notamment l'évaluation des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de divers programmes de coopération juridique et judiciaire visant à moderniser les systèmes judiciaire, pénitentiaire et de réhabilitation, ainsi que sur les moyens d'accélérer leur cadence d'exécution.