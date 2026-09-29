Tunisie: Nabeul - Campagne (gratuite) de vaccination antirabique - Mieux vaut prévenir que guérir

Placée sous le slogan «Ensemble plus forts», cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'approche «Une seule santé - One Health», visant à renforcer la prévention de la rage et à protéger

la santé humaine et animale.

Dans le cadre de la Journée mondiale contre la rage, le commissariat régional au développement agricole de Nabeul (Crda-Nabeul) a dressé hier sur la promenade de la Cité des Potiers (avenue Habib Bourguiba), de 9:00 à 13:00, une tente vétérinaire de vaccination antirabique en collaboration avec la Direction régionale de la santé de Nabeul et le Comité local du Croissant-Rouge tunisien, dans le but de renforcer les efforts de prévention et de réduire les risques liés à cette maladie, ainsi que de sensibiliser le public à l'importance de la vaccination et aux moyens de prévention.

Placée sous le slogan «Ensemble plus forts», cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'approche «Une seule santé - One Health», visant à renforcer la prévention de la rage et à protéger la santé humaine et animale.

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«L'objectif principal de cette journée est de vacciner les animaux domestiques et errants contre la rage. Toutefois, la sensibilisation contre cette maladie demeure le nerf de la guerre. D'ailleurs, plusieurs fausses informations circulent autour de la rage. Et il est de notre devoir d'éclairer la lanterne des citoyens à travers une mise à jour de leurs informations sur les risques de cette maladie», souligne le Dr Ines Ghodhben, responsable de la santé animale au sein du commissariat régional au développement agricole de Nabeul.

«Nul doute, le risque est minime pour les animaux de compagnie, mais le risque zéro n'existe pas.

Un animal de compagnie est quasiment un membre de la famille. Voilà pourquoi la vaccination -- annuelle -- antirabique est obligatoire pour ne pas dire une nécessité. Même vacciné, votre animal doit être toujours surveillé dans son environnement, surtout s'il est en contact au quotidien avec d'autres animaux vivant à l'extérieur, pour éviter tout risque de contagion ou de contraction de maladies. Et n'oubliez pas de faire le suivi médical chez un vétérinaire, respecter les dates des rappels vaccinaux réguliers et des consignes d'hygiène», ajoute-t-elle.

Un vaccin administré à titre gracieux

Au-delà de la gratuité des injections administrées aux chats et chiens, l'équipe sanitaire de la Direction régionale de la santé de Nabeul ainsi que celle du Crda, épaulées par les bénévoles du Comité local du Croissant-Rouge tunisien, ont animé des séances d'éducation et de sensibilisation sur la rage, les moyens de prévention et le comportement à adopter en cas de morsure ou de griffure.

«Au total, pour ce genre de journée ouverte, généralement, on administre entre 300 et 500 injections (30 à 50 flacons de vaccins antirabiques, à raison de 10 injections par flacon-Ndlr). Tout dépend de l'affluence et du nombre des animaux qui se pointent pour recevoir le vaccin», précise Mme Ghodhben. «Et je le dis et le redis: le vaccin contre la rage n'est pas administré une seule fois à vie. Vous devez vacciner vos animaux de compagnie chaque année. De plus, le vaccin antirabique est proposé par les autorités sanitaires à titre gracieux», conclut-elle.

Si aucun autre vaccin n'est strictement imposé par la loi, d'autres sont indispensables pour protéger la santé de votre animal contre des maladies graves : pour les chiens (la maladie de Carré (C), l'hépatite de Rubarth (H), la parvovirose (P), et la leptospirose (L)) et pour les chats (le typhus, le coryza et la leucose, surtout pour les chats qui sortent ou vivent en communauté).

Cette journée s'est poursuivie hier dimanche devant la mosquée du quartier de Sidi Achour de 9h00 jusqu'à 13h00.