Tunisie: Protection des cours d'eau - Vaste opération de contrôle anti-pollution pour sauver les oueds Medjerda et Meliane

Une équipe pluridisciplinaire, composée de représentants des ministères de l'Environnement, de l'Intérieur, de l'Agriculture et de la Santé, a mené récemment des opérations de contrôle ciblant plusieurs sites et activités industrielles. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour protéger les oueds Medjerda et Meliane contre la pollution, a indiqué la page officielle du ministère de l'Environnement sur les réseaux sociaux.

Lutte contre les sources de pollution dans le gouvernorat de Manouba pour protéger l'oued Medjerda

Les contrôles effectués auprès de 18 sites industriels et activités dans le gouvernorat de Manouba ont abouti au constat de 11 infractions environnementales, à la proposition de fermeture provisoire de trois sites, ainsi qu'au prélèvement de quatre échantillons de sources polluantes. Ces mesures font suite au non-respect par plusieurs établissements des normes nationales et des seuils maximaux de rejet dans le milieu récepteur.

Les actions de cette équipe devront se poursuivre pour couvrir les gouvernorats de Jendouba et de Béja, le bassin de l'oued Medjerda s'étendant précisément sur ces trois régions.

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Concernant l'oued Meliane, les services de l'Agence nationale de protection de l'environnement (ANPE) ont inspecté 10 établissements industriels riverains. Les infractions constatées ont été relevées, et un programme de travail a été élaboré de concert avec les propriétaires de ces entreprises en vue de leur mise à niveau environnementale et de la réhabilitation ou de l'installation de stations d'épuration dédiées.

Le suivi a également englobé les travaux en cours et achevés de construction et de réhabilitation de six stations d'épuration le long de l'oued Meliane. Parmi elles figure la station d'épuration de Sud Meliane 2, d'une capacité de traitement estimée à 90 000 mètres cubes par jour, dont le taux d'avancement des travaux a atteint 60 %.

Les chantiers portent également sur la réhabilitation de la station intégrée pour industriels de Sud-Miliane (dont les travaux ont progressé de 70 % et dont la mise en service est prévue pour fin 2026), ainsi que sur la construction de la station d'épuration d'Al-Khalidia -- d'une capacité de 2 400 mètres cubes par jour -- qui est déjà entrée en exploitation. À cela s'ajoutent l'aménagement de la station d'Al-Fahs (85 % d'avancement, achèvement prévu fin 2026), la construction de la station de Bir Mcherga (capacité de 2 400 mètres cubes par jour, 55 % d'avancement), et le lancement des travaux de la station de Djebel Oust, d'une capacité de 1 750 mètres cubes par jour.

Par ailleurs, la station d'épuration d'El Attar s'inscrit dans le projet de valorisation des eaux usées traitées dans les gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Zaghouan, Sousse et Sfax.

Pour rappel, le bassin de l'oued Meliane s'étend sur les gouvernorats de Ben Arous, Zaghouan et Siliana. D'une longueur de 160 kilomètres, l'oued prend sa source au Djebel Bargou (gouvernorat de Siliana) pour se jeter dans le golfe de Tunis. Son débit varie d'une période à l'autre en fonction des précipitations, pouvant atteindre 200 mètres cubes par seconde en période de crues.