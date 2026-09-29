Tunisie: Pénurie de médicaments et retards de paiement - Le cri d'alarme des pharmaciens d'officine

Le syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies privées a tiré la sonnette d'alarme, ce lundi, à l'issue de son assemblée générale ordinaire tenue samedi dernier. Dans un communiqué officiel, il a dénoncé la persistance des perturbations dans l'approvisionnement en médicaments et les difficultés récurrentes rencontrées auprès de la Pharmacie centrale, soulignant que la sécurité sanitaire et l'accès continu du citoyen aux soins doivent demeurer une priorité absolue.

Crise d'approvisionnement : entre difficultés d'importation et défaillances locales

Interrogé par l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP), le président du syndicat, Zoubeir Guiga, a mis en lumière l'opacité qui entoure le secteur, réclamant des mécanismes transparents pour informer les pharmaciens des évolutions de la filière pharmaceutique en pleine crise. Il a expliqué que l'approvisionnement en médicaments, qu'ils soient locaux ou importés, pâtit de multiples facteurs.

Les officines peinent notamment à obtenir des traitements importés, indispensables pour les maladies chroniques, en raison de l'incapacité de la Pharmacie centrale à répondre aux besoins, plombée par des tensions de liquidité et l'accumulation des dettes.

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Concernant les produits locaux, des perturbations sont enregistrées depuis environ deux semaines, alimentées par divers obstacles industriels. le président du syndicat a, ainsi, cité l'incendie survenu il y a plusieurs mois dans une unité de fabrication d'un laboratoire pharmaceutique, les difficultés d'approvisionnement en matières premières exacerbées par le contexte géopolitique mondial, ainsi que les choix de certains pays fournisseurs qui privilégient les marchés pratiquant des prix déréglementés.

À cela s'ajoutent des tracasseries administratives liées à l'octroi des licences et à la conformité de la production aux normes de contrôle.

Face à cette situation critique, le syndicat a formulé plusieurs recommandations incluant la relance de la numérisation intégrale entre la Pharmacie centrale et les officines privées, gage de transparence, de rapidité et d'efficacité, ainsi que le renforcement de l'application de la loi et du contrôle sur les circuits de distribution des médicaments vétérinaires et des produits de santé afin de contrer le commerce illégal.

Il exige également la mise en place de virements mensuels réguliers selon un calendrier transparent, l'apurement des impayés et le respect des délais contractuels de paiement. Le syndicat insiste sur ce point, rappelant que les retards de règlement des prestations de couverture sanitaire menacent directement la solvabilité des pharmaciens vis-à-vis de leurs fournisseurs et la continuité de la dispensation des soins.

Le syndicat a réitéré son attachement au système de couverture sanitaire, le qualifiant d'acquis social incontournable pour le citoyen, tout en rappelant que sa pérennité repose sur le strict respect des engagements mutuels entre les parties prenantes.