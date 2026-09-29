Tunisie: Jendouba - »Cinéma Jet » lance sa deuxième étape sous le signe de l'inclusion

Le festival culturel itinérant « Cinéma Jet » entamera mercredi sa deuxième étape de l'année à Jendouba (nord-ouest de la Tunisie), après une première escale réussie à Zaghouan, ont annoncé lundi les organisateurs dans un communiqué.

Portée par la Délégation de l'Union européenne en Tunisie, les États membres de l'UE, en partenariat avec le collectif Cinématdour et le gouvernorat local, cette deuxième édition se déploiera du 30 septembre au 11 octobre. Elle vise à démocratiser le septième art en dehors des salles traditionnelles en investissant l'espace public dans plusieurs délégations de la région, notamment à Fernana, Bni M'tir et Aïn Soltan.

Placée sous le signe de l'inclusion, la programmation, entièrement gratuite, propose des projections de films européens, des ateliers artistiques (cinéma, danse contemporaine, théâtre, slam) et des expériences immersives en réalité virtuelle. Une attention particulière sera portée au jeune public et à l'accessibilité culturelle, à travers une collaboration avec l'association ICHARA pour sensibiliser le public à la surdité.

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Parmi les temps forts, l'ouverture officielle sera marquée par un concert folklorique de la troupe polonaise La Kompanija. Le 2 octobre, l'événement transformera temporairement l'école primaire 2 Mars 1934 de Moukher, située à Ghardimaou, en un pôle culturel éphémère dédié aux pratiques artistiques pour les élèves.

Le festival cherche à consolider la dynamique de sa première étape à Zaghouan (3-13 septembre), qui a enregistré 2 543 participations, confirmant selon les organisateurs l'engouement des populations locales pour cette démarche culturelle de proximité.