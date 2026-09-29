Tunisie: Festival de théâtre à Derna - Le pays invitée d'honneur avec la pièce « Rêves » de Jalila Baccar et Fadhel Jaïbi

La Tunisie sera l'invitée d'honneur de la septième édition du Festival de théâtre à Derna en Libye, qui se tiendra du 1er au 7 novembre 2026, à travers la représentation théâtrale « Rêve(s) » de Jalila Baccar et Fadhel Jaïbi, a annoncé le comité d'organisation du festival.

Le comité a souligné que cette présence exceptionnelle apportera une grande valeur artistique au festival et offrira au public passionné de théâtre à Derna l'opportunité de découvrir une expérience théâtrale unique signée par l'un des plus grands noms du théâtre arabe. Fadhel Jaïbi a exprimé, dans une publication partagée sur la page officielle Facebook du festival, sa joie et sa fierté de participer à cet événement à Derna, ainsi que sa gratitude à l'idée d'aller à la rencontre du public pour la première fois en Libye.

Le comité n'a pas encore dévoilé le reste de la programmation ni les pièces en lice, les candidatures restant ouvertes jusqu'au 1er octobre 2026, la participation étant toutefois réservée aux troupes théâtrales locales libyennes. Les personnes intéressées ont été invitées à consulter les conditions et critères requis, à remplir le formulaire d'inscription et à envoyer leur dossier dans les délais impartis.

Pour rappel, la pièce « Rêve(s) » a assuré l'ouverture de l'événement « Sortir au théâtre » le 25 septembre dernier, une manifestation qui se poursuit jusqu'au 1er octobre 2026 à la Cité de la Culture Chedli Klibi à Tunis.

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