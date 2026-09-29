Tunisie: CAB - On a toujours sollicité d'ex - Cabistes - Un vivier inépuisable

L'école du CAB n'enfante pas seulement des joueurs de talent, mais également des entraîneurs confirmés...

En sport d'une manière générale et en football en particulier, surtout dans nos différentes compétitions, on a l'habitude de ne retenir que les noms de joueurs qui se sont distingués durant leur carrière sportive. Seulement, on omet de rappeler que ce sont les entraîneurs, dans la plupart des cas, qui hissent les talents au podium.

Ce n'est que justice que de leur reconnaître ce mérite! Au CAB, le nom de Chedly Ouerdiane revient en permanence, lui qui a fait de Khaled Gasmi, Ali Manai, Abdejallil Mahouachi, Ridha Mokrani et bien d'autres, dès les catégories des jeunes, des stars qui ont marqué leur temps dans les années fin 60 début 70. Au niveau des seniors, feu Mokhtar Ben Nacef a entraîné la sélection nationale de 1964 à 1968 et a qualifié la Tunisie en finale de la Coupe d' Afrique des Nations en 1965, finale perdue contre le Ghana.

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Il a, dans sa carrière de technicien, entraîné également le ST, l'USM et le CAB. Un peu plus tard vers 1974, Larbi Zouaoui embrasse cette « profession » et entraînera à ses débuts le CAB, le SRS, le SAMB pour finir directeur technique à l'EST. Il sera suivi par son cadet Youssef Zouaoui qui, lui, a gravi tous les échelons à partir de l'ASMenzel Djemil jusqu'à l'équipe nationale en passant par le CAB, l'EST, le CA, le ST, des équipes du Golfe et la FTF en tant que directeur technique. Bref, un palmarès bien rempli ! Mais le Club Nordiste, c'est aussi Mahmoud Ouertani qui a entraîné l'EMM au début des années 80, outre le CAB à maintes reprises et le ST.

lUn peu plus jeune que ces grosses pointures, on citera Mondher Kbaier qui a eu l'honneur d'être sélectionneur de l'équipe de Tunisie pour ne parler que de cette consécration sans oublier, bien sûr, Nejmeddine Oumaya, cet homme discret, qui a toujours travaillé dans l'ombre.

Une nouvelle génération prend la relève...

Tout ce beau monde a servi de locomotive pour les nouvelles générations. En effet, l'on remarque, de temps en temps, de nouvelles figures qui émergent et qui méritent d'être encouragés. On pense notamment à Hichem Essid, Choukri Bejaoui, Karim Touati, Mokhtar Trabelsi, Hmaied Romdhana, maintenant Souhail Berradhia à l'ASA et voilà Mohamed Azaiez qui revient en force au club de ses origines. Le point commun à tous est cette appartenance au CAB depuis toujours. Il est donc de notre devoir de mettre en lumière tout ce qui brille, non?!