Afrique: Tunis-Vienne - La diversification à l'épreuve du concret

Multiplier les partenaires pour sécuriser l'avenir. C'est le choix que le Président de la République défend sans détour, et qu'il rappelle à chaque occasion. Pour le Chef de l'État, la Tunisie ne doit plus laisser son développement dépendre de quelques acteurs traditionnels. Cette volonté de diversifier les partenaires s'exprime dans le respect des priorités fixées par le peuple tunisien, redonnant une réelle agilité à notre diplomatie économique.

Loin des seuls discours, cette orientation s'incarne par des accords réguliers et des délégations venues de tous horizons. Le rendez-vous tuniso-autrichien prévu mardi 29 septembre à Tunis illustre pleinement cette volonté de multiplier nos relais de croissance, grands projets industriels à l'appui.

La visite attendue du ministre autrichien de l'Économie, de l'Énergie et du Tourisme, Wolfgang Hattmannsdorfer, réunit les acteurs des deux pays autour d'un forum organisé par Conect International, le Bureau économique autrichien et l'ambassade d'Autriche. Énergie, gaz, hydrogène vert, eau, environnement, infrastructures, industrie et machines, mais aussi automobile, mobilité et sécurité. La liste des secteurs à l'ordre du jour dessine les contours d'un véritable chantier industriel, loin d'un simple forum de courtoisie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les chiffres donnent déjà raison à cette ambition. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint environ 333 millions d'euros en 2025, dont 245 millions d'euros d'exportations tunisiennes vers l'Autriche contre seulement 88 millions d'euros dans l'autre sens, un déséquilibre net en faveur de la Tunisie. Un signal fort qui traduit la capacité du pays à exporter davantage qu'il n'importe auprès d'un partenaire européen exigeant.

Vienne vient ainsi consolider une relation où la Tunisie fait déjà valoir ses atouts dans les technologies propres et l'industrie, avant d'aller plus loin : partenariats industriels, transferts technologiques, sous-traitance et projets conjoints figurent au menu des discussions.

Cette dynamique s'inscrit dans un objectif plus large, doubler les investissements directs étrangers pour atteindre 4 milliards de dinars. Dès le premier trimestre de cette année, les flux ont progressé de 18,6%, générant l'installation de 14 nouvelles entreprises et 3.500 emplois, tandis que la nouvelle plateforme de l'investisseur simplifie désormais le parcours administratif.

L'Autriche n'est pas seule à faire ce choix. D'autres pays comme les Pays-Bas, l'Allemagne, la Corée du Sud ou le Royaume-Uni renforcent également leurs engagements. Tous ces signaux confirment le retour de la Tunisie parmi les destinations clés pour les investisseurs.

À force de s'accumuler, ces partenariats dessinent une trajectoire, celle d'une Tunisie qui se réinvente, gagne en compétitivité et reprend les rênes de son destin. Notre pays le prouve chaque jour un peu plus, la diversification n'est plus une formule de tribune, c'est le moteur de son émergence économique.