Tunisie: Mahdia - Démantèlement d'un réseau de trafic de drogue ciblant les étudiants

Les agents et cadres de la brigade des recherches judiciaires de la Garde nationale de Mahdia sont parvenus à démanteler un réseau spécialisé dans le trafic de tous types de stupéfiants ciblant les étudiants dans la ville de Mahdia.

Cette opération fait suite à un travail de terrain et d'investigation minutieux, ainsi qu'à une série de perquisitions simultanées menées entre les gouvernorats de Monastir et de Mahdia. Ces descentes ont permis la saisie d'importantes quantités de substances illicites, de sommes d'argent et de moyens de transport, tout en menant à l'interpellation de cinq individus.

Les enquêtes se poursuivent activement afin d'appréhender le reste des membres de ce réseau criminel, selon la radio Jawhara FM.