Tunisie: Grand Tunis - Démantèlement d'un réseau criminel spécialisé dans le vol de camions et de bétail

La police judiciaire d'El Mourouj a démantelé un réseau criminel actif dans le Grand Tunis et à Zaghouan, spécialisé dans le vol de camions, de bétail et le recel de véhicules découpés.

Cinq suspects ont été interpellés, dont un repris de justice ciblé par 23 mandats de recherche. Les investigations ont permis de saisir deux camions volés, de découvrir un entrepôt clandestin à Mhamdia servant à désosser les véhicules dérobés, et d'interpeller un boucher à Sidi Hassine, soupçonné d'abattre clandestinement le bétail volé chez lui avec saisie de viande et de matériel.

L'enquête a également permis de relier le groupe au vol d'un troupeau d'ovins à Zaghouan.

L'enquête se poursuit sous la supervision du Parquet pour identifier d'éventuels complices.