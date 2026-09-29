Tunisie: Grand Tunis - Démantèlement d'un réseau criminel spécialisé dans le vol de camions et de bétail

28 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

La police judiciaire d'El Mourouj a démantelé un réseau criminel actif dans le Grand Tunis et à Zaghouan, spécialisé dans le vol de camions, de bétail et le recel de véhicules découpés.

Cinq suspects ont été interpellés, dont un repris de justice ciblé par 23 mandats de recherche. Les investigations ont permis de saisir deux camions volés, de découvrir un entrepôt clandestin à Mhamdia servant à désosser les véhicules dérobés, et d'interpeller un boucher à Sidi Hassine, soupçonné d'abattre clandestinement le bétail volé chez lui avec saisie de viande et de matériel.

L'enquête a également permis de relier le groupe au vol d'un troupeau d'ovins à Zaghouan.

L'enquête se poursuit sous la supervision du Parquet pour identifier d'éventuels complices.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.