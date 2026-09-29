Tunisie: Transition énergétique - Une subvention de 10 000 dinars pour l'acquisition de taxis électriques

L'Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Energie (ANME) a annoncé l'ouverture des candidatures pour l'attribution d'une aide financière de 10 000 dinars destinée à l'achat d'un taxi individuel électrique, dans le cadre du programme de promotion de la mobilité électrique en Tunisie, financé par le Fonds pour l'environnement mondial (FEM).

Cet appel à candidatures s'adresse aux propriétaires de licences de taxi individuel en cours de validité, exerçant leur activité dans l'un des gouvernorats du pays et âgés de 31 à 59 ans au moment du dépôt du dossier. Les candidats doivent également fournir un accord de principe de financement de la part d'une banque ou d'une société de leasing, ou un justificatif attestant de leur capacité d'autofinancement, selon le communiqué publié par l'agence.

L'ANME prévoit de financer l'acquisition d'un maximum de 24 taxis électriques. La sélection des dossiers conformes aux critères s'effectuera selon l'ordre chronologique de dépôt et en garantissant la parité hommes-femmes.

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Les dossiers doivent être déposés au bureau d'ordre central de l'agence ou envoyés sous format numérique à l'adresse e-mail dédiée, au plus tard le 6 novembre 2026. Le bénéficiaire s'engage à exploiter le véhicule en tant que taxi pendant une période minimale de cinq ans. En cas de revente avant l'expiration de ce délai (hors cas de force majeure), la subvention sera restituée. Par ailleurs, les bénéficiaires sont tenus de communiquer semestriellement à l'agence les données relatives à la consommation d'électricité et au kilométrage parcouru.