Tunisie: Sfax - La mystérieuse disparition d'un septuagénaire depuis mars dernier élucidée

Après des mois d'investigations, d'inspections sur le terrain et d'expertises techniques, la brigade de recherche et d'investigation de la Garde nationale de Sfax est parvenue à élucider le mystère de la disparition d'un sexagénaire (né en 1954) et de sa voiture, survenue fin mars 2026. L'enquête a révélé qu'il a été victime d'un meurtre atroce commis par un quinquagénaire résidant dans la délégation de Thyna (gouvernorat de Sfax).

Il n'a pas été facile de remonter jusqu'au suspect. Suite à un signalement auprès du Parquet du Tribunal de première instance de Sfax 2, qui a saisi la brigade de la Garde nationale de l'affaire concernant la disparition d'un vendeur de pâtisseries dont la famille était sans nouvelles, les agents ont multiplié les investigations. Ils ont auditionné un grand nombre de témoins, notamment des membres de la famille, des voisins et des amis de la victime, sans pour autant trouver de piste concrète.

Malgré le passage des semaines et des mois, les recherches sont restées ouvertes jusqu'à ce qu'une information parvienne aux services de sécurité, faisant état de l'intention d'un individu de vendre un véhicule du même modèle que celui du porté disparu.

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Les agents de la Garde nationale ont alors approfondi leurs investigations jusqu'à cibler un premier suspect. Interrogé la semaine dernière, celui-ci a avoué avoir reçu la voiture d'une seconde personne avec qui il entretenait des relations financières, et a indiqué l'endroit où le véhicule était dissimulé dans la région de Gremda, s'avérant être celui du vieil homme recherché.

L'enquête a ainsi été élargie, permettant de diriger les soupçons vers un individu actuellement incarcéré pour une tentative de meurtre commise l'été dernier dans le cadre d'une autre affaire.

Soumis à un interrogatoire serré, le principal suspect a fini par avouer qu'en mars dernier, il avait attiré chez lui le sexagénaire -- qui avait pourtant l'habitude de l'aider et de lui apporter un soutien financier -- dans le but de le dépouiller. Une fois à l'intérieur, il l'a surpris en lui assénant un coup fatal à la tête, avant de l'enterrer sur place.

En se rendant sur les lieux en présence du Parquet et des unités sécuritaires, la dépouille de la victime a été exhumée et transférée au service de médecine légale du CHU Habib Bourguiba pour y subir une autopsie et déterminer les causes exactes du décès. Le Parquet du Tribunal de première instance de Sfax 2 a ordonné le placement en garde à vue du principal suspect (déjà incarcéré), ainsi que du deuxième individu impliqué dans la dissimulation du véhicule, pour meurtre avec préméditation.

Pour rappel, le principal suspect dans le meurtre du sexagénaire avait également tenté, au cours de l'été dernier, de tuer une autre personne à la suite d'un différend financier en lui assénant trois coups de couteau à l'abdomen, avant que la victime ne parvienne à s'enfuir et à appeler à l'aide. Cette affaire avait également été confiée à la brigade de recherche et d'investigation de la Garde nationale, qui avait réussi à arrêter le coupable et à l'écrouer pour tentative de meurtre prémédité, avant que ne soit levé, par la suite, le voile sur le mystère de la disparition et du meurtre du septuagénaire.