Afrique: Échanges commerciaux tuniso-saoudiens - Les exportations tunisiennes bondissent de 136 %

Les échanges commerciaux entre la Tunisie et le Royaume d'Arabie saoudite ont franchi la barre des 1,1 milliard de dinars tunisiens au cours de l'année 2025, s'établissant à environ 1,144 milliard de dinars, contre 964 millions de dinars en 2024, soit une croissance notable de près de 18,6 %.

Selon les statistiques du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), les exportations tunisiennes vers le Royaume ont enregistré une envolée spectaculaire, passant d'environ 117 millions de dinars en 2024 à 276,2 millions de dinars en 2025, ce qui représente une augmentation d'environ 136 %. Cette progression témoigne du renforcement de la présence des produits tunisiens sur le marché saoudien et de l'élargissement des opportunités d'accès.

Cette dynamique coïncide avec la participation de 20 entreprises tunisiennes issues du secteur des industries agroalimentaires et des produits agricoles à la deuxième édition du Salon international de l'alimentation et des boissons, qui se tient du 27 au 29 septembre 2026 à Djeddah.

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Les entreprises tunisiennes participantes présentent une vaste gamme de produits, menée par l'huile d'olive sous toutes ses variétés et qualités, l'harissa, les sauces, les salades, les conserves de tomates, les huiles et matières grasses, les jus et boissons gazeuses, les produits laitiers et fromages, les pâtes alimentaires, les dattes, le thon et les conserves, ainsi que les biscuits, confiseries, produits surgelés et viandes transformées.

L'huile d'olive en vedette des produits tunisiens

L'huile d'olive conditionnée bénéficie d'une attention particulière dans le cadre de la participation tunisienne. Un espace dédié a en effet été aménagé au sein du pavillon national, sous la supervision du Centre Technique de l'Emballage et du Conditionnement (PACKTEC), afin de promouvoir les produits et de renforcer leur visibilité auprès des visiteurs et des professionnels.

Cet espace accueille des séances de dégustation de produits et de plats tunisiens, animées par un chef cuisinier tunisien réputé dans le Royaume, contribuant ainsi à faire connaître la richesse et la diversité de la gastronomie tunisienne.

Le salon s'impose comme l'une des manifestations internationales majeures du secteur agroalimentaire en Arabie Saoudite. L'édition actuelle réunit plus de 1 000 exposants provenant de plus de 95 pays, présentant plus de 100 000 produits et boissons, et ambitionne d'accueillir plus de 25 000 professionnels et décideurs.

Un tremplin vers les marchés du Golfe et d'Asie

La place de l'Arabie saoudite revêt une importance stratégique pour les entreprises tunisiennes, non seulement en tant que grand marché régional, mais aussi en raison de son rôle de plaque tournante pour l'importation et la réexportation. Cela offre des perspectives supplémentaires pour pénétrer les marchés des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et les marchés asiatiques, souligne le Centre de Promotion des Exportations (Apex).

Cette participation offre également aux entreprises tunisiennes l'occasion de s'imprégner des exigences et des tendances du marché saoudien, tout en nouant des relations durables avec des importateurs, des distributeurs et des acteurs clés de l'agroalimentaire. Une démarche qui soutient la diversification des destinations d'exportation et l'élargissement de la base de partenaires.

Les performances enregistrées en matière d'échanges commerciaux et d'exportations en 2025 confirment l'importance croissante du marché saoudien dans le paysage exportateur tunisien. La présence au salon de Djeddah constitue ainsi un levier de choix pour consolider cet ancrage, ouvrir de nouveaux horizons aux produits nationaux et faire rayonner le label « Made in Tunisia » sur les marchés du Golfe et à l'international.