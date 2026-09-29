Tunisie/Maroc: Expatriés - Ghedamsi a démarré fort

28 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Mohamed Salem Kechiche

 Le défenseur du champion sortant du Maroc, le Mas Fès, Slaheddine Ghedamsi, a débuté la saison par une victoire avec les siens (2-1) face à la Renaissance Zemamra. Auteur d'une bonne sortie avec un tir de la tête sur corner sans scorer à la 65e, Ghedamsi a été remplacé à la 89e minute de jeu.

Makni de retour en Bulgarie

Le club bulgare d'Arda Kardzhali, actuellement cinquième du championnat bulgare, a annoncé la signature de l'attaquant tunisien, Nabil Makni, libre de tout contrat, jusqu'au 30 juin 2027. Passé par le club grec Volos, le FC Pazardzhik (Bulgarie) et l'ESS, Makni a une opportunité de redécoller à bientôt 25 ans.

Jemal a signé définitivement avec Norrkoping

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Le club suédois de Norrköping a annoncé l'activation de l'option d'achat dans le contrat du joueur tunisien Elias Jemal et sa signature définitive pour trois ans en provenance du club norvégien de Sandefjord.

Le Directeur sportif, Henrik Jurelius, n'a pas caché sa satisfaction suite à l'enrôlement de Jemal et le probable retour au sein de l'élite suédoise : « Nous sommes heureux de constater que nous partageons la même vision d'avenir. Il a contribué par des actions et des points décisifs, mais surtout par un travail acharné au quotidien. Son professionnalisme et son sérieux à l'entraînement et dans la préparation sont des valeurs essentielles pour l'équipe ».

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