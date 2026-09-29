Tunisie: Devoir de réserve - Les arbitres interdits de s'exprimer sur les réseaux sociaux

28 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

La Direction Nationale de l'Arbitrage a émis une note à l'attention de l'ensemble des arbitres, leur interdisant formellement de publier ou de relayer des publications, photos, vidéos ou commentaires sur les réseaux sociaux en lien avec les matchs, les prestations arbitrales ou les décisions prises sur le terrain.

Selon le texte de la note, cette mesure vise à préserver l'image de l'arbitrage, à respecter le devoir de réserve et la neutralité, et à éviter toute polémique, interprétation ou controverse susceptible de porter atteinte au prestige de la fonction.

La Direction Nationale de l'Arbitrage a également exigé des arbitres qu'ils signent cette note, tout en s'abstenant de diffuser ou de partager tout contenu de nature à alimenter les débats autour de leurs performances ou de leurs décisions.

Tout manquement à ces consignes fera l'objet de poursuites disciplinaires conformément aux règlements en vigueur, conclut le communiqué.

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